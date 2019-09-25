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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANKARA
25.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şirketlere kiralık akıllı telefon

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Şirketlere kiralık akıllı telefon

YÜKSELEN akıllı telefonların satış fiyatları yeni iş modellerini hayata geçiriyor.

Bu yeni modellerden birini de Turkcell devreye aldı. Turkcell’in Dijital İş Servisleri bölümü, şirketlere cep telefonu kiralama çözümünü sunmaya başladı. Cep telefonunun yanı sıra tablet ve bilgisayar gibi teknolojik ürünleri satın almak isteyen şirketlere de Financell ile Dijital Dönüşüm Kredisi sunulacak. Böylece işletmelere dijitalleşme yolunda destek verilmesi amaçlanıyor.

YÜZDE 30 AVANTAJLI

Şirketlere kolaylık sağlamanın yanı sıra yüzde 30’lara varan maliyet avantajı sağladıklarını ifade eden Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Kurumların ihtiyacı olan farkı markaların 20’den fazla modeli şirketlerin kullanımına sunuluyor. Bu sayede şirketler Turkcell müşterisi olmasalar da 24 ay süreyle kiralama yapabilecek. Cihaz kiralama yapan şirketler, Turkcell güvencesiyle sigorta hizmetinin de sahibi olurken yardım masası ile de ihtiyaç anında destek alabiliyor. Ayda 78 liradan başlayan fiyatlarla seçenekler sunuyoruz. Ayrıca çevreye duyarlı bu proje sayesinde kiralanan cihazların sonrasında geri dönüşüme de kazandırılması amaçlanıyor. İlk etapta cep telefonları için başlatılan proje, yakında tablet ve network cihazlarını da kapsayacak” dedi.

Özata, cihaz satın almak isteyen şirketlere de Financell ile Dijital Dönüşüm Kredisi sunmaya başladıklarına da değindi.

DAHA GÜVENLİ SÜRÜŞ SAĞLIYOR

Aaraçları tek bir platformdan takip etmeyi sağlayan ve anlık veri bildirimi sunan Turkcell Kopilot Filom, şirketlere sunulmaya başlandı. Şirketlerin araçlarına kolayca monte edebildiği tak-çalıştır bir cihaz ile çalışan Kopilot Filom, güvenlik sürüş deneyimini sağlayarak sürüş sırasındaki ani hızlanma, ani fren, sert dönüş ve hız aşımı durumlarına göre sürüş skorunu hesaplıyor. Bu skorların sonuçlarına göre sürücüler, daha güvenli ve verimli sürüşe teşvik ediliyor. Ayrıca yerli ve milli tarım-hayvancılık uygulamalarını da devreye aldı. Bu kapsamda hayata geçirilen büyük ve küçükbaş hayvanlar için akıllı takip sistemi ‘Akıllı Küpe’ ile hayvanların sayımı gibi önemli bilgiler anlık bildiriliyor.

 

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