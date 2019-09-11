Şirket zarar etti, hisse yüzde 300 değer kazandı, büyük ortak satışa geçti
Formet Çelik Kapı şirketinin ortaklarından Özer Karalar tüm paylarını satışa konu etmek için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.
Borsa İstanbul’da işlem gören Formet Çelik Kapı hissesinde eşine az rastlanır gelişmeler yaşandı. 2018 yılının Mayıs ayında halka açılan Formet Çelik Kapı hissesinde yüzde 9.92 oranında pay sahibi olan Özer Karalar, kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen statüde bulunan tüm paylarını satmak için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.
Özer Karalar’ın yaptığı başvuruya ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıkladı.
Buna göre, Özer Karalar 6 milyon lot hissesini yani şirketteki yüzde 9.92’lik tüm payını borsada satışa konu etmek için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na kaydettirdi.
HİSSE 8 AYDA YÜZDE 300 DEĞER KAZANDI
2019 yılı Ocak ayında 1.50 lira seviyelerinde işlem gören Formet Çelik Kapı hissesi 8 aylık sürede 6 liranın üzerinde fiyatlarla işlem görmeye başladı. Böylece hisse kısa sürede yüzde 300’e varan değer kazancı yaşadı.
2 DÖNEMDİR ZARAR EDİYOR ANCAK HİSSE YÜKSELİŞTE!
Hissede sürekli yükseliş yaşanmasına rağmen şirketin bilançosuna bakıldığında ise 2019 yılının ilk çeyreğinde 2.757.264 lira, 2019’un ikinci çeyreğinde ise 2.481.281 lira zarar ettiği görülüyor.
İŞTE ŞİRKETİN ORTAKLARI
MKK AÇIKLAMASI
İŞTE HİSSEDEKİ HIZLI YÜKSELİŞİN GRAFİĞİ
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