Şirket zarar etti, hisse yüzde 300 değer kazandı, büyük ortak satışa geçti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriŞirket zarar etti, hisse yüzde 300 değer kazandı, büyük ortak satışa geçti
GeriEkonomi Şirket zarar etti, hisse yüzde 300 değer kazandı, büyük ortak satışa geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
11.09.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Şirket zarar etti, hisse yüzde 300 değer kazandı, büyük ortak satışa geçti

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Şirket zarar etti, hisse yüzde 300 değer kazandı, büyük ortak satışa geçti

Formet Çelik Kapı şirketinin ortaklarından Özer Karalar tüm paylarını satışa konu etmek için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.

Borsa İstanbul’da işlem gören Formet Çelik Kapı hissesinde eşine az rastlanır gelişmeler yaşandı. 2018 yılının Mayıs ayında halka açılan Formet Çelik Kapı hissesinde yüzde 9.92 oranında pay sahibi olan Özer Karalar, kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen statüde bulunan tüm paylarını satmak için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu.

Özer Karalar’ın yaptığı başvuruya ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıkladı.

Buna göre, Özer Karalar 6 milyon lot hissesini yani şirketteki yüzde 9.92’lik tüm payını borsada satışa konu etmek için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na kaydettirdi.

HİSSE 8 AYDA YÜZDE 300 DEĞER KAZANDI

2019 yılı Ocak ayında 1.50 lira seviyelerinde işlem gören Formet Çelik Kapı hissesi 8 aylık sürede 6 liranın üzerinde fiyatlarla işlem görmeye başladı. Böylece hisse kısa sürede yüzde 300’e varan değer kazancı yaşadı.

2 DÖNEMDİR ZARAR EDİYOR ANCAK HİSSE YÜKSELİŞTE!

Hissede sürekli yükseliş yaşanmasına rağmen şirketin bilançosuna bakıldığında ise 2019 yılının ilk çeyreğinde 2.757.264 lira, 2019’un ikinci çeyreğinde ise 2.481.281 lira zarar ettiği görülüyor.

İŞTE ŞİRKETİN ORTAKLARI

Şirket zarar etti, hisse yüzde 300 değer kazandı, büyük ortak satışa geçti


MKK AÇIKLAMASI
Şirket zarar etti, hisse yüzde 300 değer kazandı, büyük ortak satışa geçti


İŞTE HİSSEDEKİ HIZLI YÜKSELİŞİN GRAFİĞİ
Şirket zarar etti, hisse yüzde 300 değer kazandı, büyük ortak satışa geçti



 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (11.09.2019)
daha fazla video için
Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Şirket zarar etti, hisse yüzde 300 değer kazandı, büyük ortak satışa geçti
Çin'de otomobil satışları geriledi
Hem şekli hem fiyatı şaşırtıyor! Hayatlarında ilk kez gördüler
Bakan duyurdu: ABD'yle yeni süreç bu ay başlıyor