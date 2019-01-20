'Şirket evliliği uyuşmazlıklarında da çare tahkimde'

PROF. Dr. Akıncı, uluslararası alanda etkin tahkim uzmanlarının da katıldığı konferansta şöyle konuştu;

“Birleşme ve devralmalardan kaynaklanan davalarda sözleşme avukatları, tahkim avukatları, hakemler ve uzman hukukçular çok farklı rollerde yer alıyorlar. Türkiye’de 2018 yılı birleşme ve devralma işlemlerinin yeniden yükseldiği bir yıl oldu ve 2019 yılı da benzer bir tabloyla başladı. Tahkim, uzmanlık gerektiren, hızlı bir şekilde çözümlenmesi çok önemli olan birleşme ve devralma uyuşmazlıkları için en uygun ve tercih edilen çözümleri sunuyor.

Bu anlamda ISTAC, seri tahkim ve acil durum hakemi seçenekleri sayesinde uygulamacı dostu bir sistem ile hizmet veriyor. Ayrıca bu alanda dünyanın en saygın isimlerinden oluşan ISTAC Milletlerarası Tahkim Divanı, yabancı tarafların yer aldığı birleşme ve devralma işlemlerinde İstanbul Tahkim Merkezi’nin tercih edilmesini sağlıyor.”

Esin Avukatlık Ortaklığı Kurucusu İsmail Esin de şirket sözleşmelerinde uyuşmazlık maddesinin önemine dikkat çekti. Esin; “Bir sözleşmeyi incelemeye uyuşmazlık çözüm maddesinden başlarsınız, sonra uyulacak hukuk maddesine bakarsınız, bunlardan sonra sözleşmenin ilk maddesine dönersiniz. Uyuşmazlık maddesi bu kadar öneme sahiptir. Çünkü birleşme ve devralma süreçlerinde uyuşmazlık çıktığında, o işlemin iki tarafı da zaman ve masraf açısından kaybediyor. Uyuşmazlık çözüm yolu olarak da tahkimin sunduğu avantajlar büyük önem taşıyor.”

Konferansın konuşmacılarından Deloitte Türkiye Yönetici Ortağı Gökhan Altun ise, iş dünyasında şirket birleşmeleri ve satın almalarının yarattığı pazar hacmine dikkat çekti. Deloitte Türkiye’nin raporundan verileri paylaşan Altun, 2018 yılında gerçekleşen birleşme ve satın almalarda, özellikle büyük ölçekli işlemlerde stratejik yatırımcının öne çıktığını vurguladı.

Rapora göre, piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen birleşme ve satın alma işlemleri açısından art arda ikinci büyüme yılı yaşandı. 2017 yılında 298 adet işlem ile 10,3 milyar dolarlık birleşme ve satın alma gerçekleşmişken, 2018 yılında 256 adet ile 12 milyar dolarlık işlem gerçekleşti. 2017 yılına oranla birleşen ya da el değiştiren şirket sayısı yüzde 13 azalmakla birlikte, toplam işlem hacmi yüzde 17 artmış görünüyor. Altun’a göre, geçmişteki el değiştirmeler değerlendirildiğinde, mevcut veriler şirket birleşmeleri ve satın almalarının üçte birinde uyuşmazlık çıktığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu uyuşmazlıkların aşılmasında, uzmanlaşmış yargılama hizmeti ve zaman-maliyet avantajları sunan “tahkim” ön plana çıkıyor.

İstanbul’da yurt dışından uzman konukların da katıldığı konferansta; Paolo Michele Patocchi, Edward Poulton, Beata Gessel, Melissa Magliana, Urs Zenhäusern, Anlam Altay, Ayşegül Huysal, Burcu Şener Sözer, Ebru Gürdemir ve Okan Demirkan konuşmacılar arasındaydı. Şirketlerin ve çok sayıda kurumun hukukçuları, hukuk bürolarından genç avukatlar ve üniversite öğrencilerinin katıldığı konferans yoğun ilgiyle izlendi.