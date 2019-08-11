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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
11.08.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Sırf bunlar için 50 bin lira harcadı... Tam 10 yıldır topluyor...

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Sırf bunlar için 50 bin lira harcadı... Tam 10 yıldır topluyor...

Balıkesir’de küçük yaşlardan bu yana araba merakı olan sanayi esnafı Murat Çelen, son 10 yıldır model araba koleksiyonu yapmaya başladı. Çelen, 40-50 bin lira harcayarak 450’si dükkanında, 250’si de evinde olmak üzere toplam 700 tane 1:43 oranında model araba biriktirmeyi başardı.

Model araba tutkunu Murat Çelen’in model araba koleksiyonunda ilgi alanı ise 007 James Bond filmlerinde kullanılan araçlar oldu. Bugüne kadar çekilen James Bond filmlerinde kullanılan 137 aracın 107’sini temin ettiğini söyleyen Murat Çelen, tek arzusunun bu koleksiyonu tamamlamak olduğunu belirtti.

İhlas Haber Ajansı’na model araç koleksiyonu hakkında açıklamalarda bulunan Murat Çelen, model arabalarla, oyuncak arabaların birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Oyuncaların arabaların bire bir küçültülmüş hali olmadığını kaydeden Murat Çelen, model arabaların ise 1:18, 1:24, 1:32 ve 1:43 oranında küçültülerek orjinalleriyle bire bir aynı özelliklere sahip olduğunu vurguladı. Türkiye’de model araç koleksiyonerleriyle birlikte bir festival veya fuarda buluşmayı da amaçladıklarını belirten Murat Çelen, Türkiye’de son yıllarda model araç koleksiyonuna ilginin arttığına dikkat çekti.

Sırf bunlar için 50 bin lira harcadı... Tam 10 yıldır topluyor...
“40’I DÜKKANIMDA, 250’Sİ EVİMDE TOPLAM 700 MODEL ARACIM VAR”

Balıkesir Küçük Sanayi Sitesi’nde esnaflık yapan Murat Çelen, model araba koleksiyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sanayideki dükkanımda model araba biriktiriyorum. Bu merakım ufak yaşlardan beri geliyordu, ama son 10 yıldır arttı. Artık model arabacılıkta dünya ve Türkiye’de bulunmayan nadir modelleri bulmaya uğraşıyorum. En son biriktirdiğim şeylerden birisi de James Bond filmlerinin arabaları. Şu anda Türkiye’de araştırmalarıma göre bu konuda ikinci durumdayım. Bunların temini genelde internet ve bazı platformlardan sağlıyorum. Şu anda karışık model olarak 450 tane işyerimde, 250 adet de evimde model araba bulunuyor. Kendi adıma güzel bir hobi olarak görüyorum. Bu arabaları biriktirmek zevkli. Bu arabaların bende manevi bir hazzı var. Dünyanın her yerinden dostlar ediniyorum araba bulurken. Eve gelen misafirlerin çocukları tabi arabalara çok ilgili, özellikle erkek çocukları. Evde bulunan model arabalardan beğendiklerinin benzerlerini onlara vererek oynatıyorum. Böylece onları bu zevkten mahrum bırakmıyorum” diye konuştu.

Sırf bunlar için 50 bin lira harcadı... Tam 10 yıldır topluyor...
"KOLEKSİYONUMDA AĞIRLIK 007 JAMES BOND FİLMLERİNDEKİ ARABALAR”

Model araba koleksiyonunda ilgi alanının 007 James Bond filmlerinde kullanılan araçlar olduğunu belirten Murat Çelen, “İşyerimde ağırlıklı olarak klasik modeller var. Traktörler olsun, kamyonetler, kamyonlar olsun arabalar ağırlıkta. Bunun yanında 007 James Bond filmlerindeki araba koleksiyonunu tamamlamaya uğraşıyorum. İnşallah bunu da tamamlarım. Bu koleksiyon oyuncak olmadığı için, model araba olduğu için biraz maliyeti artıyor. Bunun için, bu zamana kadar tahmini olarak 40-50 bin TL’lik harcamam olmuştur” dedi.

Sırf bunlar için 50 bin lira harcadı... Tam 10 yıldır topluyor...
“MODEL ARABALAR OYUNCAK DEĞİL”

Oyuncak arabalarla, model arabalar arasındaki farktan da bahseden Murat Çelen, “Oyuncak arabalar gerçeğiyle bire bir aynı olmuyor. Ama model arabada orjinalinin en ince ayrıntıya kadar iniyorlar. Örneğin arabanın aynasından, tekerine kadar, boyasına kadar bire bir; yani 1:43 oranında ufaltılmış şekli yapılıyor. Ama oyuncak araba bu kadar ayrıntıya girmiyor. Bu koleksiyon sayesinde Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinden arkadaşlarım oldu. Onlarla irtibat kurduk, alışverişte bulunduk. Onlarla aynı görüşleri paylaşıyoruz. Birbirimizde olmayan modelleri ya değiş-tokuş şeklinde ya da parayla alıyoruz o modelleri. Türkiye’de son zamanlarda bu işe merak arttı. Benim biriktirdiğim ölçek 1:43; yani bu ölçek bir araba modelinin veya herhangi bir şeyin 43 defa ufaltılmışı. Bunun 1:18’i var, 1:32’si de var, 1:24’ü de var. Buna göre herkes zevkine göre bir ölçek bulabilir” ifadelerini kullandı.

Sırf bunlar için 50 bin lira harcadı... Tam 10 yıldır topluyor...
“MODEL ARABA FESTİVALİ NİYE OLMASIN”

Model araba meraklılarını her zaman koleksiyonunu sergilediği dükkanına beklediğini belirten Murat Çelen, festival düzenleme konusunda da, “Benim model araba koleksiyonumu görmek için her zaman sanayide bulunan işyerimize ziyarete gelebilirler. Türkiye’de bu model araç dediğimiz şeylerin fuar ve festivali yok. Ama inşallah bazı arkadaşlarla görüşerek bu fuar veya festivali yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Sırf bunlar için 50 bin lira harcadı... Tam 10 yıldır topluyor...


 

 

 

 

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