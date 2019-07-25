Sirena Marine, yeni modeli Sirena 88’i suya indirdi
Kıraça Holding’in çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk motoryat seri üreticisi Sirena Marine, üretimini RMK Marine’de gerçekleştirdiği yeni motoryat modeli Sirena 88’in lansmanını çok sayıda davetli ve tekne severin katılımıyla Tuzla’da gerçekleştirdi.
Sirena Marine’nin kendi know how ve insan kaynağıyla ürettiği Sirena 88’in tasarımı ise dünyaca ünlü tasarımcılar German Frers ve Cor D. Rover’ın imzasını taşıyor. Sirena 88 ile artık farklı bir lige hazır olduklarını dile getiren Sirena Marine Direktörü Çağın Genç “Sirena markasının CE standardında üretilebilecek en büyük teknesini Sirena 88 ile üretmiş olduk. Bu modelimizden daha büyükleri, farklı bir lig ve biz artık bu lige de hazırız” dedi.
ÇOK UYKUSUZ KALDIK
Yeni Sirena 88’in törenine Sirena Marine CEO’su İpek Kıraç, Sirena Marine Direktörü Çağın Genç, Sirena Yachts Ürün Müdürü Tanıl Sürmeli, Sirena 88’in tasarımcıları Cor D. Rover ve German Frers yer aldı. Sirena Marine CEO’su İpek Kıraç, “Çok ama çok zor günlerimiz oldu. Bu şirket için ne fedakârlıklarda bulunduğumuzu, ne kadar uykusuz kaldığımızı, bu şirketi hangi şartlar altında buraya getirdiğimizi biliyorum. Bugünlere gelmemizde emeği geçen Sirena ailesinin tüm fertlerine ve tasarımcılarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Sirena Marine Direktörü Çağın Genç, bugüne kadar ürettikleri 400’ün üzerindeki teknenin dünyanın dört bir yanında yüzdüğünü kaydederek “Beğenerek ve inanarak ürettik. Müşterilerimizin de beğeneceğine inanıyoruz. Ayrıca bu vesileyle RMK Marine’deki hangarımızı da hizmete açtık. Burada artık 45 metreye kadar tekne üretebileceğiz. Bu bize, yeni bir lige adım atma yolunda büyük bir fırsat yaratacak” dedi. Sınıfının en geniş teknesi olan Sirena 88, yükseltilmiş kaptan köşkü, 5 kamarası ve panoramik manzaraya sahip 1 ana kamarasıyla ile olağanüstü bir hacme sahip. Ana güvertedeki yemek masasında 10 kişi ağırlanabiliyor. Daha hafif bir gövde ve daha dengeli bir seyir için karbon fiber ile üretilen tekne maksimum hızı 25 knot’a kadar çıkabiliyor.
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