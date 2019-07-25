Sirena Marine, yeni modeli Sirena 88’i suya indirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSirena Marine, yeni modeli Sirena 88’i suya indirdi
GeriEkonomi Sirena Marine, yeni modeli Sirena 88’i suya indirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
25.07.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Sirena Marine, yeni modeli Sirena 88’i suya indirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sirena Marine, yeni modeli Sirena 88’i suya indirdi

Kıraça Holding’in çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk motoryat seri üreticisi Sirena Marine, üretimini RMK Marine’de gerçekleştirdiği yeni motoryat modeli Sirena 88’in lansmanını çok sayıda davetli ve tekne severin katılımıyla Tuzla’da gerçekleştirdi.

Sirena Marine’nin kendi know how ve insan kaynağıyla ürettiği Sirena 88’in tasarımı ise dünyaca ünlü tasarımcılar German Frers ve Cor D. Rover’ın imzasını taşıyor. Sirena 88 ile artık farklı bir lige hazır olduklarını dile getiren Sirena Marine Direktörü Çağın Genç “Sirena markasının CE standardında üretilebilecek en büyük teknesini Sirena 88 ile üretmiş olduk. Bu modelimizden daha büyükleri, farklı bir lig ve biz artık bu lige de hazırız” dedi.

ÇOK UYKUSUZ KALDIK

Yeni Sirena 88’in törenine Sirena Marine CEO’su İpek Kıraç, Sirena Marine Direktörü Çağın Genç, Sirena Yachts Ürün Müdürü Tanıl Sürmeli, Sirena 88’in tasarımcıları Cor D. Rover ve German Frers yer aldı. Sirena Marine CEO’su İpek Kıraç, “Çok ama çok zor günlerimiz oldu. Bu şirket için ne fedakârlıklarda bulunduğumuzu, ne kadar uykusuz kaldığımızı, bu şirketi hangi şartlar altında buraya getirdiğimizi biliyorum. Bugünlere gelmemizde emeği geçen Sirena ailesinin tüm fertlerine ve tasarımcılarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Sirena Marine Direktörü Çağın Genç, bugüne kadar ürettikleri 400’ün üzerindeki teknenin dünyanın dört bir yanında yüzdüğünü kaydederek “Beğenerek ve inanarak ürettik. Müşterilerimizin de beğeneceğine inanıyoruz. Ayrıca bu vesileyle RMK Marine’deki hangarımızı da hizmete açtık. Burada artık 45 metreye kadar tekne üretebileceğiz. Bu bize, yeni bir lige adım atma yolunda büyük bir fırsat yaratacak” dedi. Sınıfının en geniş teknesi olan Sirena 88, yükseltilmiş kaptan köşkü, 5 kamarası ve panoramik manzaraya sahip 1 ana kamarasıyla ile olağanüstü bir hacme sahip. Ana güvertedeki yemek masasında 10 kişi ağırlanabiliyor. Daha hafif bir gövde ve daha dengeli bir seyir için karbon fiber ile üretilen tekne maksimum hızı 25 knot’a kadar çıkabiliyor.

Sirena Marine, yeni modeli Sirena 88’i suya indirdi


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Üretimine son verilebilir
Emsal karar: Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Bu cezayı iptal ettirebilirsiniz...
Mardin için karar çıktı! 30 gün boyunca balon uçuşları yapılacak
Polisten önemli uyarı: Kurban Bayramı'nda sahteciliğe dikkat