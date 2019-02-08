Sırbistan'dan Türk Akım geçecek
Sırbistan Türk Akımı'nın kendi topraklarından geçecek kısmının inşasına Mart ya da Nisan'da başlayacak.
Sırbistan'ın devlete ait gaz şirketi Srbijagas Genel Müdürü Dusan Bajatovic, Rus doğalgazını Avrupa'ya aktaracak olan Türk Akımı doğalgaz boru hattının
Sırbistan topraklarından geçecek kısmının inşasına Mart ya da Nisan ayında başlamayı hedeflediklerini belirtti.
Bajatovic, İsviçre merkezli South Stream Serbia'in bağlı şirketi ve projeden sorumlu şirket olan Gastrans'ın boru hattının inşası için hissedarlarından 300 milyon euro (340 milyon dolar) finansman sağladığını da söyledi.
Rusya'nın doğalgaz devi Gazprom, South Stream Serbia'in yüzde 51 hissesine sahipken, Srbijagas da kalan yüzde 49 hisseye sahip.
Gazprom, Türk Akımı'nın doğalgazın Türkiye'den Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan üzerinden Avrupa'ya naklini yapacak bölümünü inşa etmeyi planlıyor.
Sırbistan'dan geçecek 400 km'lik kısım, Sırp doğal gaz aktarım sistemini Bulgaristan ve Macaristan ile birleştirecek. Bajatovic Türk Akımı doğalgaz boru hattının Sırbistan sınırları içindeki bölümünün 15 Aralık'a kadar tamamlanması gerektiğini açıkladı.
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