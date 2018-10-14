Şipşak yemek hazır

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
14.10.2018 - 00:57, Son Güncelleme:

Şipşak yemek hazır

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Şipşak yemek hazır

TEKNOLOJİNİN en çok elinin değdiği alanların başında mutfak geliyor. Özellikle yoğun iş temposunda çalışanların en çok ihtiyacı olan zaman tasarrufuna odaklanan teknoloji şirketleri, sundukları yeni çözümlerle kullanıcıların çok daha hızlı yemek pişirmesini sağlıyor.

Otomatik yemek pişirme makinelerinden, pide ve pizza hazırlayan fırınlara kadar pek çok yeniliğin bu kapsamda olduğunu söyleyebiliriz. İşte şip şak yemek hazırlayan pişirme ürünleri...

14 dakikada hazırlıyor

Şipşak yemek hazır

BOSCH, hızlı yemek hazırlama ürünleri arasında ‘Autocook’ ile yer alıyor. Tencere, tava, düdüklü tencere, fırın ve fritöz gibi mutfaktaki birçok cihazı bir araya toplayan Autocook, hızlı pişirme özellikleriyle öne çıkıyor. Model, buharda pişirme fonksiyonuyla 14 dakika, somon ve sebze başta olmak üzere birçok yemeği hazırlayabiliyor. 50 adet öntanımlı programa sahip olan model, yoğurt mayalamadan pilava kadar pek çok yemeği tek başına hazırlayabiliyor. 1.954 TL

Yarı yarıya zaman tasarrufu

Şipşak yemek hazır

HOTPOINT sadece yemekleri ısıtmak için değil, aynı zamanda pişirmek için yeni nesil bir mikrodalga fırın geliştirdi. ‘Chef Plus’ adındaki yeni ürün geleneksel bir fırın ile mikrodalga fırının özelliklerini bir araya getiriyor. Bu sayede ise yemek pişerken harcanan süre de yarı yarıya iniyor. Özel olarak geliştirilen çift dalga yayıcı ile standart mikrodalgalardan farklı olarak bir fırının pişirdiği tüm yemekleri pişirebilen model, et, balık, hamur işi ve kek gibi yemekleri hızlı pişirebiliyor. Özel ‘dual çıtır pişirme’ teknolojisi ise içi sulu, dışı çıtır çıtır kızarmış bir bifteği 32 dakikada, altı üstü eşit pişmiş çıtır bir böreği 18 dakikada, kabarık bir keki ise 8 dakikada sofralara hazır hale getiriyor.
1.199 TL

Sıcak havayı dışarı çıkarmıyor

FIRINLARIN en önemli sorunlarının başında kapağı açıldığında dışarıya sıcak havanın çıkması ve dolayısıyla buna bağlı olarak pişirme süresinin uzaması geliyor. Vestel’in geliştirdiği ‘Sıcak hava kalkanı’ teknolojisi ise bunun önüne geçiyor. Kapağının hemen arkasında hava perdesi bulunan model, bu sayede hem havanın çıkmasını engelliyor. Bu teknoloji Vestel’in geliştirdiği ankastre fırın olan ‘AF 8796’ modelinde yer alıyor.
2 bin 069 TL

5 dakikada Karadeniz Pidesi

Şipşak yemek hazır

BEKO’nun odaklandığı hızlı yemek pişirme konusu pide ve pizza üzerine. Şirketin geliştirdiği ‘Pizza Pro’ özelliği taş fırında pişirme lezzeti yakalayan teknolojiler sunuyor. Taş fırın etkisi yaratan pizza pro özelliği ve 320 C’ye kadar çıkan sıcaklığıyla mutfağınızda 5 dakikada hamuru çıtır çıtır İtalyan pizzası ya da Karadeniz pidesi hazırlayabiliyorsunuz. Isıtıcılarda oluşan sıcak hava, her iki yan duvarda bulunan çok sayıdaki deliklerden pişirme haznesinin içine üfleniyor, pişirilecek gıdanın üzerinde ve tepsilerin altında dolaşıyor. Pizza Pro teknolojisine sahip olan özellik, ankastre fırın olan ‘AFD 14400’ modelinde yer alıyor. 2 bin 999 TL

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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