Şipşak yemek hazır

Otomatik yemek pişirme makinelerinden, pide ve pizza hazırlayan fırınlara kadar pek çok yeniliğin bu kapsamda olduğunu söyleyebiliriz. İşte şip şak yemek hazırlayan pişirme ürünleri...

14 dakikada hazırlıyor

BOSCH, hızlı yemek hazırlama ürünleri arasında ‘Autocook’ ile yer alıyor. Tencere, tava, düdüklü tencere, fırın ve fritöz gibi mutfaktaki birçok cihazı bir araya toplayan Autocook, hızlı pişirme özellikleriyle öne çıkıyor. Model, buharda pişirme fonksiyonuyla 14 dakika, somon ve sebze başta olmak üzere birçok yemeği hazırlayabiliyor. 50 adet öntanımlı programa sahip olan model, yoğurt mayalamadan pilava kadar pek çok yemeği tek başına hazırlayabiliyor. 1.954 TL

Yarı yarıya zaman tasarrufu

HOTPOINT sadece yemekleri ısıtmak için değil, aynı zamanda pişirmek için yeni nesil bir mikrodalga fırın geliştirdi. ‘Chef Plus’ adındaki yeni ürün geleneksel bir fırın ile mikrodalga fırının özelliklerini bir araya getiriyor. Bu sayede ise yemek pişerken harcanan süre de yarı yarıya iniyor. Özel olarak geliştirilen çift dalga yayıcı ile standart mikrodalgalardan farklı olarak bir fırının pişirdiği tüm yemekleri pişirebilen model, et, balık, hamur işi ve kek gibi yemekleri hızlı pişirebiliyor. Özel ‘dual çıtır pişirme’ teknolojisi ise içi sulu, dışı çıtır çıtır kızarmış bir bifteği 32 dakikada, altı üstü eşit pişmiş çıtır bir böreği 18 dakikada, kabarık bir keki ise 8 dakikada sofralara hazır hale getiriyor.

1.199 TL

Sıcak havayı dışarı çıkarmıyor

FIRINLARIN en önemli sorunlarının başında kapağı açıldığında dışarıya sıcak havanın çıkması ve dolayısıyla buna bağlı olarak pişirme süresinin uzaması geliyor. Vestel’in geliştirdiği ‘Sıcak hava kalkanı’ teknolojisi ise bunun önüne geçiyor. Kapağının hemen arkasında hava perdesi bulunan model, bu sayede hem havanın çıkmasını engelliyor. Bu teknoloji Vestel’in geliştirdiği ankastre fırın olan ‘AF 8796’ modelinde yer alıyor.

2 bin 069 TL

5 dakikada Karadeniz Pidesi





BEKO’nun odaklandığı hızlı yemek pişirme konusu pide ve pizza üzerine. Şirketin geliştirdiği ‘Pizza Pro’ özelliği taş fırında pişirme lezzeti yakalayan teknolojiler sunuyor. Taş fırın etkisi yaratan pizza pro özelliği ve 320 C’ye kadar çıkan sıcaklığıyla mutfağınızda 5 dakikada hamuru çıtır çıtır İtalyan pizzası ya da Karadeniz pidesi hazırlayabiliyorsunuz. Isıtıcılarda oluşan sıcak hava, her iki yan duvarda bulunan çok sayıdaki deliklerden pişirme haznesinin içine üfleniyor, pişirilecek gıdanın üzerinde ve tepsilerin altında dolaşıyor. Pizza Pro teknolojisine sahip olan özellik, ankastre fırın olan ‘AFD 14400’ modelinde yer alıyor. 2 bin 999 TL