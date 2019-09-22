Şip şak akıllandılar... Akıllı telefon ile fotoğraf çekenlerin yeni gözdesi yan ürünler
GENİŞ açı, ultra geniş açı, telefoto, portre ve gece modu... Çok değil, yaklaşık 2 yıl öncesine kadar bu kavramlar profesyonel fotoğrafçılıkla anılıyordu. Son dönemlerde ise telefonlarda da kullanılmaya başlandı. Hem farklı açılar sunan kameralar hem de geliştirilen akıllı yazılımlar fotoğrafçılığın odağını akıllı telefonlara doğru çevirdi.
Artık cebimizde telefonun yanı sıra profesyonel bir de fotoğraf makinesi taşıyoruz. En son örneklerini ise iPhone 11 Pro ve Samsung Galaxy Note 10 modelleriyle görüyoruz. Durum böyle olunca akıllı telefonlarla daha kolay fotoğraf çekmek için pek çok yan ürün kullanıcılara sunuluyor. Bu hafta biz de bu yeni nesil akıllı telefon aksesuarlarını inceledik.
TÜM AYARLAR PARMAĞINIZIN UCUNDA
DİKKATİMİZİ çeken modellerden biri ‘Pictar Plus Mark II’ oldu. Model, akıllı telefonları neredeyse profesyonel bir makine dönüştürüyor. Bunun da sebebi üzerindeki tuşlar. İşaret parmağı erişimi için konumlandırılan Pictar’ın deklanşörü, hareketli bir nesneyi izlerken odaklanmayı ve pozlamayı kilitlemenizi sağlayan “yarım basma” işlevine sahip. Tek elle erişim için deklanşör düğmesinin altında dönen bir zum halkası bulunuyor. İstenirse, zoom halkası flaş veya beyaz dengesi gibi diğer işlevleri kontrol etmek için yeniden programlanabiliyor. Sağ üst köşede, pozlamayı değiştirmenize izin veren bir alüminyum pozlama dengeleme tekerleği yer alıyor. 1.390 TL
FOTOĞRAFLAR İÇİN HAFIZA
TELEFONLARDAKİ kameraların yüksek kalitede fotoğraf çekmesinin tek olumsuz yanı fotoğraf boyutlarının büyümesi. Çekilen fotoğrafların boyutu artık 4-5 megabyte’ı geçiyor. Bu da telefonların hafızasının hızla tükenmesi demek. Fotofami Memories adındaki cihaz bu sorunu çözmeye aday. Akıllı telefonlar için avuç içine sığabilen bir depolama sunan modeli, telefonlara kablo üzerinden bağlıyorsunuz. Otomatik olarak yedekleme işlemi başlıyor. Hem galerinizdeki hem de bulut saklama alanınızdaki fotoğraflar, Fotofami Memories’e yedekleniyor. 1.149 TL
ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE CANLANDIRIYOR
SON dönemlerin teknoloji trendlerinin başında arttırılmış gerçeklik (AR) yer alıyor. Dijital dünya ile gerçek dünyayı birleştiren bu teknoloji yeni nesil fotoğrafçılıkta da kullanılıyor. Lifeprint’in geliştirdiği fotoğraf yazıcılı kılıfı bunlardan biri. Akıllı telefonunuzu Lifeprint’e yerleştiriyorsunuz. Çektiğiniz videolardan bir kare seçip, Lifeprint ile basıyorsunuz. Baskısını aldığınız fotoğrafı, uygulamayla açılan arttırılmış gerçeklik kamera özelliği ‘Hyperphotos’ tutuyorsunuz. Sonra fotoğraf canlanıyor. 1.800 TL
RAHAT TUTUŞ
ADONIT PhotoGrip Qi, akıllı telefonlarla daha rahat fotoğraf çekmeyi sağlıyor. Bir kılıfa benzeyen ürün, elin daha rahat tutabilmesi için ergonomik olarak tasarlandı. Aynı zamanda bluetooth üzerinden bir deklanşör görevi de gören ürün, 10 metre uzaktan fotoğraf çekebilmenizi de sağlıyor. Ayrıca modelin üzerinde bir batarya yer alıyor. 3.000 mAh’lik bu batarya ile fotoğraf ve videolar çekerken telefonunuz da şarj oluyor. Modelin mini bir tripod, taşıma çantası ve boyun askısıyla birlikte geldiğini de paylaşalım. PhotoGrip Qi USB-C girişle akıllı telefonlarla uyumlu. 699 TL
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