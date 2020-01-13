Sinop'ta yapılıyor! Dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor

Sinop'ta 2 yıldır hizmet veren ve tek çorap üretim üretim noktası olan işletme Almanya, İngiltere, Amerika, Birleşik Arap Ülkeleri ve Hollanda'ya yılda 5 milyon çift çorap ihracatı gerçekleştiriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan işletme sahiplerinden Resul Topçu, “Organize sanayi bölgesinde 2 yıldır üretim veriyoruz. 50 tane personelimiz var. Bize ham madde olarak gelen ürünleri burada çizim yapıldıktan sonra üretime giriyoruz. Üretimden makine, makineden, burun dikişi, burun dikişinden paketleme bölümüne gidiyor. Daha sonra da koli haline getirilerek buradan, Avrupa’ya ihracat ediyoruz. Almanya, İngiltere, Amerika, Hollanda ve belirli Arap ülkelerine ihracat yapıyoruz. Yılda 5 milyon çift çorap üretiyoruz. Talep şuan iyi. Yaptığımız işten de şuan da memnunuz. İleriye dönük olarak ise bir firma daha açmayı düşünüyoruz” dedi.