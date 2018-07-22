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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
22.07.2018 - 00:01, Son Güncelleme:

‘Sınır’sız kuyruk

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
‘Sınır’sız kuyruk

SON yılların en popüler tatil rotaları arasında yer alan Karadeniz turlarının bir ayağı da Batum’a ulaşıyor.

Birçok Türk tatilci nüfus kağıdıyla yurtdışına çıkış yapabildiği için Batum’un dahil olduğu ve tur şirketleri tarafından düzenlenen Karadeniz turlarını tercih ediyor. Ancak son zamanlar sınır kapılarında uzayan kuyruklar tur şirketleri ile tüketicileri karşı karşıya getiriyor. Yaşanan yoğunluk sebebiyle Türkiye’den Batum’a geçmenin bazen 4-5 saati buluğunu ifade eden Jolly Tur Kültür Turları Müdürü Kerem Gökçe, “Gürcistan’a nüfusa kağıdı ile pasaportsuz geçişin önünün açılmasının ardından Karadeniz turlarımızın en önemli ayağını Batum oluşturmaya başladı. Ancak sınır kapısının Türkiye ayağındaki düzenlemeler yaşanan yoğunluklar için yetersiz kalıyor. Sınıra gittiğimizde tur arabaları veya özel araçlar başka bir bölüme yönlendirilmiyor. TIR’lar ve ya çay toplamaya gelen Gürcüler ile birlikte aynı kuyrukta bekleniyor. Bu da yoğunluk katlanmasına neden oluyor” dedi.

5 BİN OTOBÜS GELİYOR

Batum turunun normal şartlar altında 3 saat sürdüğüne dikkat çeken Gökçe, “Batum’da genelde yemek bile yenmez. Konaklama yapılmaz. Ancak 4-5 saat sınırda bekleyince bütün tur aksıyor. Batum’da insanlara yemek yedirmek zorunda kalıyoruz. Bazen konaklama bile olabilir. Bu durumda Karadeniz esnafının kazanacağı para da Batum’da kalıyor. Sınırda uzun bekleme olduğu için Türkiye’de de daha az yer gezilmiş oluyor. Kaybeden Türkiye’deki esnaf oluyor. Tüketicilerle de karşı karşıya kalıyoruz. ‘Batum’u görmek için turu satın aldık. Böyle olduğunu bilsek turu satın almazdım’ diyerek, yaşanan uzun bekleyişten tur şirketlerini sorumlu tutuyorlar” diye konuştu. Yüksek sezonda 5 bin tur otobüsünün Batum’a giriş yaptığının altını çizen Gökçe, “Bu çok ciddi bir rakam. Yetkililerle de temasa geçtik ancak bir sonuca ulaşamadık. Ciddi bir çile yaşanıyor. Yetkililer, tur şirketlerine gün içinde belli bir saatte gelin deseler, onu bile kabul ederiz. Kendimizi ona göre ayarlarız. Öneri olarak insanların kimlik bilgilerini bir gün önceden yetkililere sunalım önerisini de getirdik. Böylece işlemlerin daha hızlı yapılabileceğini söyledik. Ancak bundan da bir sonuç çıkmadı” ifadelerini kullandı.

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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