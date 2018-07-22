‘Sınır’sız kuyruk
SON yılların en popüler tatil rotaları arasında yer alan Karadeniz turlarının bir ayağı da Batum’a ulaşıyor.
Birçok Türk tatilci nüfus kağıdıyla yurtdışına çıkış yapabildiği için Batum’un dahil olduğu ve tur şirketleri tarafından düzenlenen Karadeniz turlarını tercih ediyor. Ancak son zamanlar sınır kapılarında uzayan kuyruklar tur şirketleri ile tüketicileri karşı karşıya getiriyor. Yaşanan yoğunluk sebebiyle Türkiye’den Batum’a geçmenin bazen 4-5 saati buluğunu ifade eden Jolly Tur Kültür Turları Müdürü Kerem Gökçe, “Gürcistan’a nüfusa kağıdı ile pasaportsuz geçişin önünün açılmasının ardından Karadeniz turlarımızın en önemli ayağını Batum oluşturmaya başladı. Ancak sınır kapısının Türkiye ayağındaki düzenlemeler yaşanan yoğunluklar için yetersiz kalıyor. Sınıra gittiğimizde tur arabaları veya özel araçlar başka bir bölüme yönlendirilmiyor. TIR’lar ve ya çay toplamaya gelen Gürcüler ile birlikte aynı kuyrukta bekleniyor. Bu da yoğunluk katlanmasına neden oluyor” dedi.
5 BİN OTOBÜS GELİYOR
Batum turunun normal şartlar altında 3 saat sürdüğüne dikkat çeken Gökçe, “Batum’da genelde yemek bile yenmez. Konaklama yapılmaz. Ancak 4-5 saat sınırda bekleyince bütün tur aksıyor. Batum’da insanlara yemek yedirmek zorunda kalıyoruz. Bazen konaklama bile olabilir. Bu durumda Karadeniz esnafının kazanacağı para da Batum’da kalıyor. Sınırda uzun bekleme olduğu için Türkiye’de de daha az yer gezilmiş oluyor. Kaybeden Türkiye’deki esnaf oluyor. Tüketicilerle de karşı karşıya kalıyoruz. ‘Batum’u görmek için turu satın aldık. Böyle olduğunu bilsek turu satın almazdım’ diyerek, yaşanan uzun bekleyişten tur şirketlerini sorumlu tutuyorlar” diye konuştu. Yüksek sezonda 5 bin tur otobüsünün Batum’a giriş yaptığının altını çizen Gökçe, “Bu çok ciddi bir rakam. Yetkililerle de temasa geçtik ancak bir sonuca ulaşamadık. Ciddi bir çile yaşanıyor. Yetkililer, tur şirketlerine gün içinde belli bir saatte gelin deseler, onu bile kabul ederiz. Kendimizi ona göre ayarlarız. Öneri olarak insanların kimlik bilgilerini bir gün önceden yetkililere sunalım önerisini de getirdik. Böylece işlemlerin daha hızlı yapılabileceğini söyledik. Ancak bundan da bir sonuç çıkmadı” ifadelerini kullandı.
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