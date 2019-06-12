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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.06.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

Singapurlu Bakandan İstanbul Havalimanı'na övgü

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Singapurlu Bakandan İstanbul Havalimanı'na övgü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ILO'nun 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Singapur Çalışma Bakanı Josephine Teo ile görüştü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı için geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Singapurlu kadın mevkidaşı Teo ile ikili görüşme gerçekleştirdi. 

ILO'nun merkezindeki görüşmede, Bakan Teo Türkiye'yi yakından tanıdığını belirterek İstanbul ve Antalya'yı gezme fırsatı bulduğunu söyledi. 
İstanbul'dan övgüyle bahseden Teo, "İstanbul'da çayımı alıp Boğaz'ı seyretmek müthiş bir duygu." ifadelerini kullandı. 

Türkiye’nin eşsiz bir stratejik konuma sahip olduğunu dile getiren Teo, İstanbul Havalimanı’nın müthiş bir potansiyeli harekete geçireceğini dile getirdi. 
Görüşmede, iki bakan, ekonomik ve sosyal alanlarda kat edilen iş birliğinin devamı konusunda mutabık kaldı. 

Bakanlar ayrıca küresel bazda azalma eğiliminde olan doğum oranlarını artırmaya yönelik çeşitli politikalara değindi. Bu kapsamda ailenin önemi ile evlilik ve çocuk sahibi olmayı destekleyecek politikalar ele aldı. 

Bakan Selçuk'a görüşmede, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan da eşlik etti. 

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