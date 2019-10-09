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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.10.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Singapur rekabette ABD’yi solladı

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Singapur rekabette ABD’yi solladı

Dünya Ekonomi Forumu tarafından hazırlanan Küresel Rekabet Raporu'nda, dünyanın ekonomik ve teknolojik olarak en rekabetçi ekonomisinin Singapur olduğu belirtildi.

Dünya Ekonomi Forumu'nun (WEF) Küresel Rekabet Raporu’na göre, bu yıl dünyanın ekonomik ve teknolojik olarak en rekabetçi ekonomisi Singapur olarak belirlendi. Türkiye, 62,1 puanla 61. sıradaki yerini korudu. WEF’in 141 ülkenin dijital beceriler ve iş yapma kolaylığı gibi 103 temel göstergesinin ölçüldüğü 2019 yılı Küresel Rekabet Raporu açıklandı. Buna göre, dünyanın ekonomik ve teknolojik olarak en rekabetçi ekonomisi 84,8 puanla Singapur oldu. Singapur’un kamu sektörü, iş gücü ve altyapısının rekabet raporunda yüksek puanlar alması dikkati çekti.

Küresel rekabet sıralamasında ABD birincilikten düşerek 83,7 puanla ikinci, Hong Kong 83,1 puanla üçüncü ve Hollanda 82,4 puanla dördüncü sırada yer aldı.  İsviçre küresel rekabet sıralamasında bu yıl 1 sıra düşerek 82,3 puanla sırasıyla 5'inci sıraya gerilerken, Japonya 1 sıra gerileyerek 82,3 puanla 6'ncı sırada yer aldı.

Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, 4 basamak gerileyerek 81,8 puanla 7’inci sıraya düştü. İsveç bir basamak yükselerek 81,2 puanla 8'inci sırada yer alırken, İngiltere bir basamak gerileyerek 81,2 puanla 9'uncu sırada yer aldı. Danimarka ise 81,2 puanla 10'uncu sıradaki yerini korudu. Danimarka'yı, Finlandiya, Tayvan, Güney Kore, Kanada, Fransa, Avustralya, Norveç, Lüksemburg, Yeni Zelanda ve İsrail takip etti.

TÜRKİYE PUANINI YÜKSELTTİ
Türkiye ise bu yıl puanını 0,5 puan yükseltti ve 62,1 puana ulaştı. Bu puanla Türkiye 61. sıradaki yerini korudu. Türkiye sağlık (100 üzerinden 87,1 puan) ve altyapı (74 puan) alanlarında ilerleme sağlayarak sırasıyla 42. ve 49. sırada yer aldı. Raporda, geçen yıl dünyanın ekonomik ve teknolojik olarak en rekabetçi ekonomisi olan ABD’nin, bu yıl ikinci sırada yer almasına rağmen inovasyonun itici gücü olarak kalmaya devam ettiği vurgulandı.

2008 küresel finansal krizden on yıl geçtiği hatırlatılan raporda, “Büyük merkez bankaları tarafından 10 trilyon doların üzerinde bir likidite enjekte edilmesine rağmen, küresel ekonomi, düşük veya sığ verimlilik artışı döngüsünde takılı kalmaya devam ediyor.” değerlendirmesine yer verildi.

"REKABETİ ARTIRICI YATIRIMLAR TEŞVİK EDİLMELİ"
WEF raporunda, merkez bankalarının “zayıf verimlilikte” bazı suçlamaları kabul etmesi gerektiğine işaret edilerek, yatırım öncelikli teşviklerin gelişmiş ekonomilerde durgunluk döneminde büyümeyi yeniden tetiklemek için uygun bir eylem olacağına vurgu yapıldı.

Raporda, paylaşılan refahın artırılması konusunda ülkelere, "fırsat eşitliğini artırmayı, adil rekabeti teşvik etmeyi, vergi sistemlerini ile sosyal koruma önlemlerini güncellemeyi ve rekabeti artırıcı yatırımları teşvik etmeyi" tavsiyesinde bulunuldu. 

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