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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.06.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Sinemada "yerli" atağı

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Sinemada "yerli" atağı

Son 5 yılda sinemalarda gösterilen yerli film sayısı yüzde 77,33 artarken, seyircilerinin yüzde 56'sı bunları tercih etti. Bu dönemde, 168 milyon 590 bin 821 izleyici yerli, 132 milyon 451 bin 412 seyirci yabancı filmleri izledi.

Son 5 yılda sinemalarda gösterilen yerli film sayısı yüzde 77,33 yükselirken, seyircilerinin yüzde 56'sı bu yapımları izledi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 2014-2018 döneminde sinema ve tiyatro seyircisiyle salon sayıları önemli oranda arttı, seyircilerin yerli filmlere ilgisi dikkati çekti. Sinema salonu sayısı, 2014'te 2 bin 170 iken, geçen yıl yüzde 31,7 artarak 2 bin 858'e çıktı. Bu dönemde Türkiye genelindeki sinema seyirci sayısı da yüzde 16,96 artışla 64 milyon 772 bin 380'e yükseldi.

Gösterilen yerli film sayısı 2014'ten 2018'e yüzde 77,33 artışla 30 bin 145'e, yabancı film sayısı 44,20 yükselişle, 35 bin 356'ya çıktı. Anılan dönemde, 116 bin 555'i yerli, 151 bin 271'i yabancı olmak üzere toplam 267 bin 826 film gösterildi.

Son 5 yılda, 168 milyon 590 bin 821 seyirci yerli, 132 milyon 451 bin 412 seyirci yabancı filmleri sinemada seyretti. Böylelikle 2014-2018 döneminde toplam 301 milyon 42 bin 233 sinema seyircisinin yüzde 56'sı yerli filmleri tercih etmiş oldu.

5 YILDA 32,8 MİLYON TİYATRO İZLEYİCİSİ

Tiyatro salonu sayısı bu dönemde 20,46 artarak 611'den 736'ya, koltuk sayısı yüzde 17,97 artışla 266 bin 577'den 314 bin 479'a yükseldi. Tiyatro seyirci sayısı da 5 yılda 29,05 yükselerek 7 milyon 841 bin 353'e çıktı.

Söz konusu yıllar arasında, tiyatrolarda gösterilen telif oyunların sayısı yüzde 13,83 artış göstererek, 26 bin 333, çeviri oyun sayısı yüzde 29,53 artışla 7 bin 439 olarak kayıtlara geçti. 2014-2018 döneminde toplam 149 bin 412 performans sergilenirken, bunların 117 bin 194'ü telif, 32 bin 218'i çeviri oyunlar oluşturdu.

Aynı dönemde, 25 milyon 428 bin 184 seyirci telif, 7 milyon 365 bin 914 seyirci çeviri oyunları izledi. Böylelikle, son 5 yılda tiyatro seyreden toplam 32 milyon 794 bin 98 seyircinin yüzde 78'i, telif tiyatro performanslarını izlemiş oldu.

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