Şimşek'ten S&P'ye 'not indirimi' tepkisi
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin not indirimi kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sosyal medya hesabı Twitter hesabında paylaşımda bulunan Şimşek şunları kaydetti:
*S&P kararının zamanlaması oldukça manidar! Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, daha önce Türkiye’nin kredi notunu Ağustos’ta gözden geçirmeyi planlanmıştı. Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor.
Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu?
*Kredi notunun seçim kararından sonra düşürülmesi zamanlama olarak yanlış.
S&P’nin analizi de yetersiz.
- Aşırı ısınma 2017’nin hikayesi. Kredi hacmindeki artış 2018’de yavaşladı.
- Finansal koşullar 2017’ye oranla daha sıkı.
- Merkez bankası gecikmeli de olsa tepki verdi.
*Cari açıktaki artış büyük ihtimal ile geçici. Çünkü;
- Cari açıktaki bozulma büyük oranda altın ithalatı ve petrol fiyatlarının artışından kaynaklanıyor.
- Tüketici kredilerindeki yavaşlama cari açıktaki artışı sınırlayacak.
- Ayrıca turizmde ciddi bir toparlanma var.
*Ayrıca gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz.
- Firmaların kur riskini yönetmeye yönelik önemli bir reformu bugün itibariyle hayata geçiriyoruz
- Yatırım ortamını iyileştirecek çok kapsamlı bir reformu yaptık.
- Seçim sonrasında reformları daha da hızlandıracağız
* Belirsizlikler azalıyor.
- Merkez Bankası para politikasını basitleştireceğini açıkladı.
- Seçimlerin erkene alınmış olması siyasi belirsizliği azalttı ve piyasalar bu karara olumlu tepki verdi.
- AB ve ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik önemli gelişmeler var.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle