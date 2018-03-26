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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.03.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

Şimşek: Sıkıntılar en çok kura yansıyor

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Şimşek: Sıkıntılar en çok kura yansıyor

Türkiye'nin yaşadığı olumsuzlukların en çok kura yansıdığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Şimşek, bunun nedeninin Türkiye'nin tasarruflarının yetersiz olması olduğunu vurguladı.

Şimşek, kaynak akışının olumsuz etkilenmesinin de kurda negatif etki yarattığını bildirdi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

 Türkiye'nin yaşadığı şoklara karşı büyük dayanıklılık gösterdiğini ve 2010-2017 döneminde yüzde 6,7 büyüdüğünü belirten Şimşek, TRT Haber canlı yayınında yaptığı konuşmada, "Bu sıkıntıların en çok yansıdığı alan tabii ki kurdur, çünkü Türkiye'nin tasarrufları yetersiz" diye konuştu.

Şimşek, "Bütün gelişmeler kalıcı, uzun vadeli kaynak akışını olumsuz etkiledi, bu kura yansıyor" ifadelerini kullandı.

 "TEHDİTLER AZALDIKÇA NORMALLEŞME TAMAMLANACAK"

Türkiye için en kötünün geride kaldığını belirten Şimşek, "Jeopolitik risklerde azalma olumlu yansıyacaktır, TL'deki değer kaybı rekabetçi kılmıştır. Türkiye tehditler azaldıkça hızla normalleşmeyi tamamlayacaktır" dedi.

 "CİDDİ ELEŞTİRİLER VAR"

Şimşek "şirketlere dövizle borçlanmaya sınırlama" uygulaması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Dövizle borçlanmaya sınırlama uygulamasına ciddi itirazların olduğunu açıklayan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

 "Herkes kendi ölçeğinde düşünüyor. Özel sektör tabii ki borçlanacak ama borçlanırken hangi para cinsinden geliri varsa o para cinsinden borçlanmalı, mümkünse uzun vadeli borçlanmalı. 'Dövizle borçlanma daha iyi' diyorlar, doğru değil. Sizin işiniz döviz piyasalarında oynamak değil, sizin işiniz üretmek. Geliriniz hangi para cinsinden borçlanmanız da aynı para cinsinden olsun bu kadar basit"

 Şimşek sürece ilişkin, "Yasal alt yapı hazır, şu anda Merkez Bankası'nın yetkisi var, büyük şirketlere ilişkin veriler toplanıyor, 2118 şirket toplam borcun yüzde 84'üne tekabül ediyor" bilgisini paylaştı.

 Reel sektör için dijital yol haritası

Şimşek, reel sektör için bir dijital yol haritası hazırlandıklarını ve yakında bunu açıklayacaklarını duyurdu.

 Dünya ekonomisi ile ilgili değerlendirmede bulunan Şimşek, "Kısa vadede küresel büyüme iyi, küresel ticarette de bir toparlanma var, ama orta ve uzun vadede riskler mevcut. Dünya liderleri doğru politikaları işbirliği içinde ortaya koyarsa, dünya bu sorunları atlatır" şeklinde konuştu.

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