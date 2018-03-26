Şimşek: Sıkıntılar en çok kura yansıyor
Türkiye'nin yaşadığı olumsuzlukların en çok kura yansıdığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Şimşek, bunun nedeninin Türkiye'nin tasarruflarının yetersiz olması olduğunu vurguladı.
Şimşek, kaynak akışının olumsuz etkilenmesinin de kurda negatif etki yarattığını bildirdi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin yaşadığı şoklara karşı büyük dayanıklılık gösterdiğini ve 2010-2017 döneminde yüzde 6,7 büyüdüğünü belirten Şimşek, TRT Haber canlı yayınında yaptığı konuşmada, "Bu sıkıntıların en çok yansıdığı alan tabii ki kurdur, çünkü Türkiye'nin tasarrufları yetersiz" diye konuştu.
Şimşek, "Bütün gelişmeler kalıcı, uzun vadeli kaynak akışını olumsuz etkiledi, bu kura yansıyor" ifadelerini kullandı.
"TEHDİTLER AZALDIKÇA NORMALLEŞME TAMAMLANACAK"
Türkiye için en kötünün geride kaldığını belirten Şimşek, "Jeopolitik risklerde azalma olumlu yansıyacaktır, TL'deki değer kaybı rekabetçi kılmıştır. Türkiye tehditler azaldıkça hızla normalleşmeyi tamamlayacaktır" dedi.
"CİDDİ ELEŞTİRİLER VAR"
Şimşek "şirketlere dövizle borçlanmaya sınırlama" uygulaması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Dövizle borçlanmaya sınırlama uygulamasına ciddi itirazların olduğunu açıklayan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Herkes kendi ölçeğinde düşünüyor. Özel sektör tabii ki borçlanacak ama borçlanırken hangi para cinsinden geliri varsa o para cinsinden borçlanmalı, mümkünse uzun vadeli borçlanmalı. 'Dövizle borçlanma daha iyi' diyorlar, doğru değil. Sizin işiniz döviz piyasalarında oynamak değil, sizin işiniz üretmek. Geliriniz hangi para cinsinden borçlanmanız da aynı para cinsinden olsun bu kadar basit"
Şimşek sürece ilişkin, "Yasal alt yapı hazır, şu anda Merkez Bankası'nın yetkisi var, büyük şirketlere ilişkin veriler toplanıyor, 2118 şirket toplam borcun yüzde 84'üne tekabül ediyor" bilgisini paylaştı.
Reel sektör için dijital yol haritası
Şimşek, reel sektör için bir dijital yol haritası hazırlandıklarını ve yakında bunu açıklayacaklarını duyurdu.
Dünya ekonomisi ile ilgili değerlendirmede bulunan Şimşek, "Kısa vadede küresel büyüme iyi, küresel ticarette de bir toparlanma var, ama orta ve uzun vadede riskler mevcut. Dünya liderleri doğru politikaları işbirliği içinde ortaya koyarsa, dünya bu sorunları atlatır" şeklinde konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle