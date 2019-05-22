Şimdiden başladı! Yüzde 100 dolacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriŞimdiden başladı! Yüzde 100 dolacak
GeriEkonomi Şimdiden başladı! Yüzde 100 dolacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
22.05.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Şimdiden başladı! Yüzde 100 dolacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şimdiden başladı! Yüzde 100 dolacak

Denizli’nin dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale’de oteller Ramazan Bayramı tatiline hazırlanıyor. Bölgedeki otellerin birçoğunda tatil öncesi rezervasyonlar artarken, tatilde otellerin yüzde 100 dolu olması bekleniyor.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’de Ramazan ayı bereketi yaşanıyor. Bayram tatilini Pamukkale’de geçirmek isteyen vatandaşlar kentteki otellere şimdiden rezervasyonlarını yaptırdı. Dört mevsim yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Pamukkale’de tatilde otellerin yüzde 100 doluluklara ulaşması bekleniyor.

Şimdiden başladı Yüzde 100 dolacak
“DENİZLİ BÖLGESİ KÜLTÜREL AÇIDAN ÇOK ZENGİN”

Ülke genelinde bayram tatilinde yerli turist anlamında çok ciddi bir turist artışı olacağını belirten, Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale’nin de kültürel ve doğal güzellikleriyle ilgi çektiğini ifade ederek, “En az 15-20 milyon kişinin gerek memleketlerine, gerek turistlik amaçla sahil yörelerine, kültürel amaçla da bölgelerimize geleceğini düşünüyoruz. 

Şimdiden başladı Yüzde 100 dolacak
Denizli bölgemize baktığımızda da kültürel açıdan çok zengin, yaklaşık 19 tane antik kent var. Bunun yanında Afrodisias’a yakınlığı, Efes’e yakınlığı, Salda Gölü’ne yakınlığıyla da yerli misafirlerimizin çok ilgisini çekiyor. Son yıllarda kültürel turlara da yerli misafirlerimiz ilgi göstermekte” dedi.
Şimdiden başladı Yüzde 100 dolacak
“TATİL YERLERİNE YAKINLIĞI VAR”

Tatiline Pamukkale bölgesinde değerlendirmeyi düşünen vatandaşlara seslenen Başkan Şen, otel anlamında uygun fiyatlara kalınabileceğini dile getirerek, “Pamukkale bölgesinde de biz şeker bayramı süresince de çok yoğun doluluklar yaşayacağız. 

Şimdiden başladı Yüzde 100 dolacak
Buradan vatandaşlarımıza şöyle seslenmek istiyorum. Özellikle Denizli bölgesinde çok uygun fiyatlara şeker bayramında tatil yapabilirler. Hem kültürel zenginliklerimizi görebilirler. Pamukkale’de güzel vakit geçirebilirler. Teleferikle yaylaya çıkabilirler. 
Şimdiden başladı Yüzde 100 dolacak
Salda gölünü ziyaret ederek Mars yüzeyine en yakın Salda’yı ziyaret edebilirler. Yakın yörelere de yakınlığı ile çok nitelikli tatil geçirebilirler. Biz tüm vatandaşlarımızı Denizli’ye, Pamukkale’ye davet ediyoruz” diye konuştu.
Şimdiden başladı Yüzde 100 dolacak
“TATİLDE BEKLENTİMİZ YÜZDE 100”

Pamukkale’de 12 ay boyunca doluluk oranlarının yüzde 90’larda seyrettiğini aktaran Başkan Şen, bu oranın bayram tatilinde yüzde 100’e ulaşmasını beklediklerini ifade ederek, “Pamukkale’de doluluk oranları çok yüksek. Zaten 12 ay boyunca doluluk oranlarımız yüzde 90’lar da seyrediyor. Şeker bayramında bunun yüzde 100’lere ulaşacağını zaten bekliyoruz.

Şimdiden başladı Yüzde 100 dolacak
Denizli şehir merkezindeki otellerimiz de şu anda çok uygun fiyata yerlerimiz mevcut. Özellikle yerli misafirlerimizin sahil yörelerindeki yüksek fiyatlardan dolayı tatil yapmaktan imtina etmesinler. Kültürel gezilerle de seyahatlerini yapsınlar. Denizli bölgesindeki Denizli şehir içindeki otellerde de konaklayarak nitelikli bir şekilde bu tatili geçirebilirler” ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bayram tatiline çıkacaklar dikkat: Sahte para mağduru olmayın
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Türkiye ile ABD arasında STA imzalanmalı
ABD'nin Huawei yaptırımına Microsoft da katıldı
Bakan Pekcan'dan ABD'ye vergi indirimi açıklaması