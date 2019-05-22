Şimdiden başladı! Yüzde 100 dolacak

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’de Ramazan ayı bereketi yaşanıyor. Bayram tatilini Pamukkale’de geçirmek isteyen vatandaşlar kentteki otellere şimdiden rezervasyonlarını yaptırdı. Dört mevsim yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Pamukkale’de tatilde otellerin yüzde 100 doluluklara ulaşması bekleniyor. “DENİZLİ BÖLGESİ KÜLTÜREL AÇIDAN ÇOK ZENGİN”

Ülke genelinde bayram tatilinde yerli turist anlamında çok ciddi bir turist artışı olacağını belirten, Denizli Turistik Otelciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale’nin de kültürel ve doğal güzellikleriyle ilgi çektiğini ifade ederek, “En az 15-20 milyon kişinin gerek memleketlerine, gerek turistlik amaçla sahil yörelerine, kültürel amaçla da bölgelerimize geleceğini düşünüyoruz.

Denizli bölgemize baktığımızda da kültürel açıdan çok zengin, yaklaşık 19 tane antik kent var. Bunun yanında Afrodisias’a yakınlığı, Efes’e yakınlığı, Salda Gölü’ne yakınlığıyla da yerli misafirlerimizin çok ilgisini çekiyor. Son yıllarda kültürel turlara da yerli misafirlerimiz ilgi göstermekte” dedi.

“TATİL YERLERİNE YAKINLIĞI VAR”

Tatiline Pamukkale bölgesinde değerlendirmeyi düşünen vatandaşlara seslenen Başkan Şen, otel anlamında uygun fiyatlara kalınabileceğini dile getirerek, “Pamukkale bölgesinde de biz şeker bayramı süresince de çok yoğun doluluklar yaşayacağız.

Buradan vatandaşlarımıza şöyle seslenmek istiyorum. Özellikle Denizli bölgesinde çok uygun fiyatlara şeker bayramında tatil yapabilirler. Hem kültürel zenginliklerimizi görebilirler. Pamukkale’de güzel vakit geçirebilirler. Teleferikle yaylaya çıkabilirler.

Salda gölünü ziyaret ederek Mars yüzeyine en yakın Salda’yı ziyaret edebilirler. Yakın yörelere de yakınlığı ile çok nitelikli tatil geçirebilirler. Biz tüm vatandaşlarımızı Denizli’ye, Pamukkale’ye davet ediyoruz” diye konuştu.

“TATİLDE BEKLENTİMİZ YÜZDE 100”

Pamukkale’de 12 ay boyunca doluluk oranlarının yüzde 90’larda seyrettiğini aktaran Başkan Şen, bu oranın bayram tatilinde yüzde 100’e ulaşmasını beklediklerini ifade ederek, “Pamukkale’de doluluk oranları çok yüksek. Zaten 12 ay boyunca doluluk oranlarımız yüzde 90’lar da seyrediyor. Şeker bayramında bunun yüzde 100’lere ulaşacağını zaten bekliyoruz.

Denizli şehir merkezindeki otellerimiz de şu anda çok uygun fiyata yerlerimiz mevcut. Özellikle yerli misafirlerimizin sahil yörelerindeki yüksek fiyatlardan dolayı tatil yapmaktan imtina etmesinler. Kültürel gezilerle de seyahatlerini yapsınlar. Denizli bölgesindeki Denizli şehir içindeki otellerde de konaklayarak nitelikli bir şekilde bu tatili geçirebilirler” ifadelerini kullandı.