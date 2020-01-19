Şimdi tatil zamanı

Sömestr döneminde kayak merkezlerine yüksek talebin olduğunu ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, kar kalınlığının yükselmesiyle birlikte özellikle Uludağ, Palandöken, Kartalkaya, Kartepe, Erciyes, Sarıkamış, Ilgaz Kastamonu gibi kış turizmi merkezlerine talebin de üst seviyeye çıktığını belirtti. Firuz Bağlıkaya, Türkiye’nin dört bir tarafındaki tatil trafiğini değerlendirdi. İşte Firuz Bağlıkaya’nın açıklamaları...



DOĞU EKSPRESİ'NDE DOLULUK YÜZDE 95

TURİSTİK Doğu Ekspresi’nde de sömestr dönemi dolulukları yüzde 95 seviyesine ulaştı. Kars, Doğu Ekspresi ile birlikte en çok talep gören noktalardan biri. Doğu Ekspresi’nde uçaklı turlar kişi başı 1800 TL. Ankara’ya uçakla gidilip sonrasında Doğu Ekspresi ile Erzurum ve Kars’a gidiyorlar. Doğu Ekspresi turlarında Kars’ta 2 gece konaklama sunuluyor.

KAYAK TATİLİ 3 BİN TL'DEN BAŞLIYOR









KAYAK turizminde 4 kişilik bir aile için sömestir döneminde 3 gece 4 günlük paket tur fiyatı yaklaşık 3 bin TL’den başlıyor. Uludağ’da son günlerde artan kar yağışı ile birlikte doluluklar olumlu etkilendi. Sömestir dönemi doluluk oranları yüzde 100’e ulaşacak. Uludağ’da sömestr döneminde 3 gece 4 gün ya da bir haftalık paketler öne çıkıyor. Fiyatlar yıldızlı tesislerde kişi başı günlük 400 TL seviyesinden başlayıp daha üst seviyelere çıkıyor.

DAĞ OTELLERİNDE YER KALMADI

ERCİYES’te dağ otellerinin tamamı dolmuş durumda. Şehir merkezinde konaklayarak kayak tatili planlayanlar için hala fırsat var. Kayseri şehir merkezindeki otellerin sömestr dönemi dolulukları şu an için yüzde 80 seviyesinde. Erciyes’e Polonya, Ukrayna, Rusya ve Belarus’tan her hafta charter seferler yapılıyor. Bu kış toplamda 40 bin yabancı misafiri Erciyes’te ağırlanmış olacak. Kartalkaya ve Kartepe’de de doluluklar yüzde 90 seviyesinde. Erzurum Palandöken’de de dolulukların yüzde 90 seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyoruz.

YURTDIŞINDA SICAK DESTİNASYONLAR









YURTDIŞINDA İtalya, İspanya, Prag, Viyana, Orta Avrupa, Paris Disneyland, 4 gece 5 günlük turların 4 bin TL seviyesinden başlıyor. Bangkok-Phuket, Bangkok-Pattaya, Singapur turları saıcak olmasından dolayı büyük ilgi görüyor. 4 günlük turlar 3 bin 500 TL’den başlıyor

TERMAL TATİL KİŞİ BAŞI 400 TL

AFYONKARAHİSAR başta olmak üzere Yalova, Bursa, Ankara-Kızılcahamam ve Balıkesir lokasyonlarının termal alanları ilgi görüyor. Afyonkarahisar, Bursa, Yalova, Kızılcahamam gibi termal bölgelerde dolulukların yüzde 100’e çıkmasını bekliyoruz. Termalde yatak kapasitesinin en yüksek olduğu Afyonkarahisar, en yüksek talep gören nokta. Termal tatilde 4-5 gecelik talepler öne çıkıyor. 5 yıldızlı termal tesislerde gecelik kişi başı ortalama fiyat yaklaşık 400 TL’den başlıyor.