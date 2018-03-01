Şimdi KOBİ zamanı!

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, KOBİ’lerin ciro tanımının değiştiğini açıkladı. Halen 40 milyon lira olan ciro sınırını artırdıklarını belirten Yıldırım, “Müjdemiz var. Daha fazla girişimcimizin desteklerden faydalanması için KOBİ’lere bir üst sınır koymuştuk. Bu sınırı 125 milyon liraya çıkartıyoruz. Artık zaman değişti, imkanlar değişti” dedi.

Yıldırım, KOSGEB 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada Türkiye’nin kalkınmasının özel sektörün gücü ile olduğunu belirterek “Bugün, yatırımın büyük kısmını özel sektör yapıyor. Yıla baktığımız zaman 128 milyar kamu yatırımı, özel sektörün ise bir trilyonun üzerinde yatırım yapılıyor. Ocak 2018’de Türkiye genelinde, 9 bin 631 yeni şirket kuruldu. Kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 61 arttı. 2018 için felaket senaryoları anlatanlara buradan ithaf ediyorum. Bizi en çok mutlu eden uyguladığımız ekonomi politikalarının reel sektörde olumlu yansımaları. Tesadüfi büyüme olur mu? Dünyanın neresinde var” dedi.

KOBİ’lerin rehbere ihtiyacı olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu: “O rehberliği de KOSGEB yapacak. İşimiz, çalışmak üretmek isteyenin önündeki engelleri kaldırmak. Bugün git yarın gel sözü artık tarihe gömülsün istiyoruz. Bunun için de e-devlet uygulamasını yaygınlaştırıyoruz. Devlet ve vatandaş arasında hiçbir mesafe kalmamalı.”

BORCUNU VERİR

Yıldırım, kendi girişimcilik hikayesini de şöyle anlattı: “Okulu bitirdim, karar vereceğim; serbest mi çalışsam devlete mi üniversiteye mi girsek. Önce asistan oldum. Birkaç ay geçti çok sarmadı beni. Evli barklıyım çocuklar var para yetmiyor. Beni tatmin etmedi. Bu sefer dışarıda çalışmaya karar verdim. Bir arkadaşla küçük bir yakıt tankeri yapalım dedik. 150 ton yakıt alan bir tekne düşündük. Bir bankaya gittik, başında rahmetli Kemal Unakıtan var. Anlattık, çok heyecanlıyız. ‘Sizi tebrik ediyorum. Ama bana bir öğüt var. Altından su ve hava geçen şeylere destek vermiyoruz’ dedi. Hayallerimiz yıkıldı gitti. ‘Eviniz, tarlanız varsa getirin’ dedi. 40 sene önce kredi işlerinin nasıl zor işler olduğunu orada gördük. O günden bu güne çok şey değişti. Şimdi kaynağa erişim zor değil. Hala sıkıntılar var ama KGF uygulaması ile 259 milyara yakın bir kaynak oluşturduk. Vatandaşımızın sorumluluk duygusu çok yüksektir. Yemez içmez borcunu verin. Bankalarımızın kaynağa erişimde daha yapıcı davranması lazım.”

Daha fazla girişimcinin desteklerden faydalanması için; KOBİ’lere koydukları 40 milyon liralık üst sınırı değiştirdiklerini açıklayan Yıldırım, “Bunu 125 milyona çıkartıyoruz. KOSGEB bu dönemde daha fazla sahada olacak, iş yapan, üreten firmaları yerinde görecek. Sanayi, esnaf odalarıyla koordineli olarak şehirlerin bölgelerin önceliklerini tek tek ele alacak. Her ilde ilçede 5 tane önemli alan tespit edilecek. Yatırımlarımızı ona göre yapacağız” dedi.

TÜRKİYE KRİZLERDEN ETKİLENMİYOR

BAŞBAKAN Yıldırım, şöyle konuştu: Türkiye’nin kalkınması özel sektörün gücü ile oluyor. Zannedilir ki devlet eliyle kalkınıyoruz. Bugün, yatırımın büyük kısmını özel sektör yapıyor. Yıla baktığımız zaman 128 milyar kamu yatırımı, özel sektörün ise bir trilyonun üzerinde yatırım yapılıyor. Türkiye kolay kolay bölgesel ve küresel krizlerde etkilenmiyor. Türkiye’nin iki açığı var. Cari ve bütçe açığı. Bir yandan ihracatı arttırmak ama diğer yandan da ara mal ihtiyacını Türkiye’den karşılamak. Yerlileştirmek ve millileştirme. Bunun için her türlü teşviki vermeye devam edeceğiz. 2002’de bütün organize sanayi bölgelerinde 415 kişi vardı bugün 1 milyon 750 kişiye çıkmış. Daha fazla işletme OSB’miz olsun istiyoruz. Babaannemin tabiri ile yükte hafif pahada ağır, ürünlere daha çok yönelmemiz lazım.”