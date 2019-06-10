Silvan Tüneli verimli toprakları suyla buluşturacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSilvan Tüneli verimli toprakları suyla buluşturacak
GeriEkonomi Silvan Tüneli verimli toprakları suyla buluşturacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
10.06.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Silvan Tüneli verimli toprakları suyla buluşturacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Silvan Tüneli verimli toprakları suyla buluşturacak

Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci büyük sulama yatırımı olan Silvan Barajı'nda birikecek suyu bereketli ovalara ulaştıracak Silvan Tüneli'nin yapımına başlandı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında, yaklaşık 1 milyar 200 milyon liraya mal olacak ve Silvan Barajı'nda birikecek suyu verimli topraklarla buluşturacak 13,4 kilometrelik Silvan Tüneli'nin yapımına başlandı.

GAP'ın Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci büyük sulama yatırımı ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olan Silvan Barajı'nın yapımı
için yürütülen yoğun çalışmalar sürüyor. 

Bu çerçevede, bir süre önce ihalesi gerçekleştirilen ve firmaya yer tesliminden sonra inşatına başlanan tünel ise barajdan alınacak suyu 97,6 kilometrelik cazibe ana kanalına aktaracak. 

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP kapsamında 15 barajın tamamlandığını, 7 barajın ise yapımının sürdüğünü belirterek, Silvan Barajı inşaatında fiziki gerçekleşmenin yüzde 58'e ulaştığını söyledi. 

"DOLGU ÇALIŞMALARININ YÜZDE 63'Ü TAMAMLANDI"

Aydın, Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olma özelliğini taşıyacak Silvan Barajı'nın 8,7 milyon metreküplük dolgu miktarında 5 milyon 500 bin metreküp seviyeye ulaşıldığını belirterek, şunları kaydetti: 

"Baraj 175,5 metre yüksekliği, 8,7 milyon metreküplük dolgu hacmiyle ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olacak. Barajda 24 saat çalışmalar aralıksız sürdürülmekte. Dolgu çalışmalarının yüzde 63'ü tamamlandı. Temelden yüksekliği 175,5 metre olan baraj gövdesinde 91 metre yüksekliğe ulaşıldı. Günlük yaklaşık 10 bin metreküp dolgu yapılmakta. Dolgu çalışmalarının 2019 yılında sona ermesi hedefleniyor." 

"MALİYETİ 1 MİLYAR 200 MİLYON LİRA"

Barajdaki suyun Silvan ve Babakaya tünelleri aracılığıyla 97,6 kilometre uzunluğundaki cazibe ana kanalına aktarılacağına işaret eden Aydın, güzergah değişikliği dolayısıyla Silvan Tüneli'nin yapım işinin bir süre önce ihale edildiğini anımsattı. 

Aydın, yapımına başlanan Silvan Tüneli'nin yaklaşık 1 milyar 200 milyon liraya mal olacağını belirterek, "Saniyede 212 metreküp su, 13,4 kilometre uzunluğundaki tünel vasıtası ile ovalara aktarılacak. Tünel 10 metre çapında ve tek gözlü olarak inşa edilecek." diye konuştu. 

Barajdan alacağı suyu Silvan Tüneli'ne aktaracak Babakaya Tüneli'nin inşasının ise sürdüğünü ifade eden Aydın, 5 bin 320 metre uzunluğunda, 7 metre iç çapında ve iki gözlü olarak inşa edilen Babakaya Tüneli'nde yüzde 5 fiziki gerçekleşmenin sağlandığını sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
G20 küresel şirketlerin "vergi oyununa" son vermek için anlaştı
İnegöl'de yetişen kirazı İngiliz Kraliyet ailesi yiyor
Trump ve Kardashian'ı solladı! En çok o arandı
ABD, Çin ekonomisini etkileyemedi