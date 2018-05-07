Silivri’de ‘kilit’ büyüme
GENİŞ bir yelpazede güvenlik kilitleri üreten ve 90’ının üzerinde ülkeye ihracat yapan Mesan Kilit, Avrupa’dan sonra şimdi de Amerika’da büyüyor.
Mesan Kilit Genel Müdürü Mustafa Mertöz, “Avrupa’da ilk 3’te yer alıyoruz. Bu yıl özellikle Amerika’yı kendimize hedef pazar olarak belirledik, bu pazarda büyümeye devam ediyoruz” dedi.
Mustafa Mertöz, “1979 yılında kurulan şirketimiz, Silivri’deki fabrikamızdan dünyaya kilit ihraç ediyor. Türkiye’de pazar lideriyiz, Avrupa’da ise ilk 3’te yer alıyoruz. İngiltere’de pazar ikincisi, İtalya’da pazar üçüncüsü ve birçok Avrupa ülkesinde sayılı yerdeyiz. Bu yıl ve önümüzdeki sene için özellikle Amerika’yı kendimize hedef belirledik, bu pazarda büyümeye devam ediyoruz. Amerika pazarı, Avrupa ülkelerinden dağıtım kanalları, ölçü birimleri ve sertifikasyonları açısından oldukça farklı. ABD sertifikasyonları için de çalışmalarımızı yaparak süreçleri başlattık. Mevcut dağıtım kanallarına giriş yapmaya çalışıyoruz. Online satış yapan büyük bir markayla anlaşma yaptık. İlk defa bir Türk şirketi olarak endüstriyel kilit alanında bu online satış platformuna giriş yapıyoruz” dedi.
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