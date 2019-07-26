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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) 
26.07.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Silahlar, nü tablolar çıkmıştı! Çengelköy'deki lüks villanın son hali görüntülendi

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Silahlar, nü tablolar çıkmıştı! Çengelköy'deki lüks villanın son hali görüntülendi

ADNAN Oktar suç örgütüne yapılan operasyonun ardından günlerce kamuoyunu meşgul eden, üzerindeki kaçak yapıları belediye tarafından yıkılan Kandilli’deki malikanesi sessizliğini koruyor. İçindeki kamelyalar, kalabalık bina toplulukları ile hafızalarda kalan Adnan Oktar’ın evinin bugünlerde eski halinden eser kalmadığı görülüyor.

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  • Adnan Oktar’ın evi eski halinden çok farklı
  • Adnan Oktar’ın evi eski halinden çok farklı
  • Adnan Oktar’ın evi eski halinden çok farklı
  • Adnan Oktar’ın evi eski halinden çok farklı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kandilli’de 11 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen operasyonda Adnan Oktar suç örgütü çökertilmişti. Adnan Oktar’ın çok sayıda müridi ile birlikte kaldığı Kandilli’de bulunan evindeki antika eşyalar boşaltılırken, ardından kaçak olduğu tespit edilen bölümler belediye ekipleri tarafından titizlikle yapılan yıkım günlerce sürmüştü.

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Lüks villadan Kediciklerin nü resimleri çıktı
Lüks villadan 'Kedicikler'in nü resimleri çıktı!

Silahlar, nü tablolar çıkmıştı Çengelköydeki lüks villanın son hali görüntülendi
ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Havadan görüntülenen Adnan Oktar’ın evinin bulunduğu alanın eskisinden çok farklı olduğu görüldü. Birçok eklenti yapılarak büyütülen ana binanın, kaçak bölümlerinin yıkılmasından sonra oldukça sade bir hal alıp küçüldüğü görülüyor. Evin bulunduğu alandaki birçok yapı ise tamamen yıkılmış durumda. 

Silahlar, nü tablolar çıkmıştı Çengelköydeki lüks villanın son hali görüntülendi
Bu yapılardan geriye sadece moloz artıkları kalmış durumda. Operasyon yapıldığında bahçe içinde yapıldığı görülünen kamelyalar da yıkımlarla yok oldu.
Silahlar, nü tablolar çıkmıştı Çengelköydeki lüks villanın son hali görüntülendi

 

 

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