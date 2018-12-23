Sıkıysa eğil...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
Ahmet CAN
23.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Hem sağlığınız hem de estetik bir görünüş için dik duruş önemli. Masa başı çalışanların yanı sıra çocuklarda da görünmeye başlayan duruş bozuklukları, geliştirilen yeni sensörlü cihazlarla aşılıyor.

ÇAĞIN en büyük rahatsızlıklarından biri duruş bozukluğu. Bu rahatsızlığın en çok görüldüğü kişiler masa başında çalışanlar. Hatta duruş bozukluğunun diğer ismi de plaza hastalığı olmuş durumda. Artık duruş bozukluğu sadece plaza çalışanlarında değil, her geçen daha fazla oyun oynayan ve bilgisayar başında çalışan çocuklarda da görülmeye başlandı. Elbette bu sorun için ilk desteği hekimlerden almak gerekse de teknoloji şirketleri de boş durmuyor. Geliştirdikleri sensörlü ufak cihazların yardımıyla dik duruş alışkanlığı kazanılıyor. Parmak boyutundaki yeni nesil cihazlar, akıllı telefonlara bağlanarak kullanıcıların duruşlarını analiz ediyor. Ufak bir bozulmada ise kullanıcılara titreşimli ve sesli olarak uyarı veriyor. Hatta doğru duruş eğitimi veren cihazlar bile mevcut. Biz de bu hafta doğru duruş için geliştirilen cihazları araştırdık. 

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HEM AKTİVİTELERİ HEM DURUŞU TAKİPTE

Bu alanda yer alan ürünlerin başında ‘Lumo Lift’ geliyor. Oldukça küçük boyutu sayesinde giysiler üzerinde bir aksesuar gibi duran model, giysilerinizin yakasına takılarak omuzlarınızın ve gövdenizin duruşunu izliyor. Kullanımı oldukça kolay olan Lumo Lift, iki ayrı çalışma programına sahip. Antrenör modu (Coach Mode) adı verilen programda cihaz, herhangi bir duruş bozukluğu algıladığında titreşim yoluyla kullanıcıyı uyarıyor. Eğer titreyen bir cihazı giymenin bazen rahatsız edici olabileceğini düşünüyorsanız, antrenörlük modunu kapatarak pasif izleme moduna geçmeniz yeterli. Modelin en çok dikkat çeken özelliği ise aktivite takibi de yapması. Lumo Lift, gün içerisinde atılan adımı ve yakılan kaloriyi de ölçüyor. Ayrıca model, tek bir şarjla 5 gün kadar çalışabilen cihaz, pratik şarj aparatı sayesinde 2 saat gibi kısa bir sürede de tekrar şarj olabiliyor. 1.000 TL

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MASA BAŞI ÇALIŞANLARA ÖZEL

Uzman doktorlar tarafından geliştirilen ‘Upright Go’nun üzerinde sırtın doğru açıyı bulması için sensörler bulunuyor. Doğru pozisyon bozulduğunda, yani sırtınızı eğdiğinizde, Upright Go size bir titreşim gönderiyor. Ve siz de sırtınızı dikleştiriyorsunuz. Ayrıca Sırt pozisyonunuzu akıllı telefon uygulaması üzerinden kontrol edebilmeniz mümkün. Modelin en çok dikkat çeken özelliği ise titreşim alarmını açarak, günde 20 dk duruş eğitimi yapabilmeniz. Eğitim modunu kapattıktan sonra ise gün içindeki diğer duruş metriklerinizi ve verilerinizi modelin uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz. 1.180 TL

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EKONOMİK SEÇENEK

Duruş pozisyonunuzu düzelmek için akıllı bir cihaza sahip olmanıza gerek yok. Daha basit ama ekonomik seçenekler de mevcut. Bu modellerden biri ‘SpiderMed 2’. Atlet giyer gibi kollarınızı askı boşluğundan geçirip, belinizin arkasına kemerini bağlıyorsunuz. Vücut kambur şekil aldığında kullanıcılar sinyalle uyarılıyor. Bu sayede kullanıcılar da duruş pozisyonlarını değiştiriyor. Modelin ince kalem pille çalışıyor. 189 TL 

AĞRIYI DA GEÇİRİYOR

Duruş bozukluklarını düzelten cihazların başka marifetleri de var. Mesela ağrıyı geçirmek veya azaltmak gibi. Bu cihazlardan biri ‘Quell’ oldu. Sırt, artrit, sinirler, bacak ve ayak ağrısı olan insanlar için tasarlanan model, üst baldıra takılıyor. Patentli OptiTherapy teknolojisi ile baldırdan beyne giden sinir sistemine doğru aralıkta ve hissedilmeyecek kadar elektrik dalgaları veriyor. Bu sayede sırt veya boyun ağrısından dolayı zorluk çekenler, hem ağrılarından kurtulabiliyor hem de duruşlarını düzeltiyor. Bluetooth bağlantısı ve akıllı telefon uygulamasıyla kontrol edilen model, ağrı terapisini ve uykunuzu izlemeyi ve cihaz çalışmasını kişiselleştirmeyi kolaylaştırıyor. Bu arada migren veya baş ağrılarının tedavisinde etkili olmayabileceğini bilgisini de paylaşalım. 2 bin 750 TL

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KULAK ARKASINA GİZLENİYOR

Boynun açısını ölçerek iyi duruş alışkanlıklarını teşvik eden akıllı bir cihaz olan ALEX Plus, kullanıcıların boynunu çok fazla eğdiğinde duruşun düzeltmesi için hafifçe titreşiyor. Boynun arkasında kullanımı için tasarlanan cihaz, baş ve boyun şekline uyacak şekilde gerilebiliyor. Uygulaması sayesinde detaylı grafikler ve istatistiklerle duruş geliştirmeyi takip eden ALEX Plus, verilerinin saatlik, günlük ve haftalık olarak saklanmasını ve yönetilmesini sağlıyor. 1.219 TL

MEDİTASYON ŞART

Doğru duruş açısında durmak için meditasyon en önemli aktivitelerden. Ancak meditasyonu doğru yapmak en önemli konu. Bunun için geliştirilen akıllı cihazlar var. Bu cihazlardan biri ‘Muse’. Kişisel meditasyon asistanı olan Muse, kafa bandı şeklinde ve kulakları kulak içine takılıyor ve akıllı bant size direktifler veriyor. 2 bin 700 TL

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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