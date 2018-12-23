Sıkıysa eğil...

ÇAĞIN en büyük rahatsızlıklarından biri duruş bozukluğu. Bu rahatsızlığın en çok görüldüğü kişiler masa başında çalışanlar. Hatta duruş bozukluğunun diğer ismi de plaza hastalığı olmuş durumda. Artık duruş bozukluğu sadece plaza çalışanlarında değil, her geçen daha fazla oyun oynayan ve bilgisayar başında çalışan çocuklarda da görülmeye başlandı. Elbette bu sorun için ilk desteği hekimlerden almak gerekse de teknoloji şirketleri de boş durmuyor. Geliştirdikleri sensörlü ufak cihazların yardımıyla dik duruş alışkanlığı kazanılıyor. Parmak boyutundaki yeni nesil cihazlar, akıllı telefonlara bağlanarak kullanıcıların duruşlarını analiz ediyor. Ufak bir bozulmada ise kullanıcılara titreşimli ve sesli olarak uyarı veriyor. Hatta doğru duruş eğitimi veren cihazlar bile mevcut. Biz de bu hafta doğru duruş için geliştirilen cihazları araştırdık.





HEM AKTİVİTELERİ HEM DURUŞU TAKİPTE



Bu alanda yer alan ürünlerin başında ‘Lumo Lift’ geliyor. Oldukça küçük boyutu sayesinde giysiler üzerinde bir aksesuar gibi duran model, giysilerinizin yakasına takılarak omuzlarınızın ve gövdenizin duruşunu izliyor. Kullanımı oldukça kolay olan Lumo Lift, iki ayrı çalışma programına sahip. Antrenör modu (Coach Mode) adı verilen programda cihaz, herhangi bir duruş bozukluğu algıladığında titreşim yoluyla kullanıcıyı uyarıyor. Eğer titreyen bir cihazı giymenin bazen rahatsız edici olabileceğini düşünüyorsanız, antrenörlük modunu kapatarak pasif izleme moduna geçmeniz yeterli. Modelin en çok dikkat çeken özelliği ise aktivite takibi de yapması. Lumo Lift, gün içerisinde atılan adımı ve yakılan kaloriyi de ölçüyor. Ayrıca model, tek bir şarjla 5 gün kadar çalışabilen cihaz, pratik şarj aparatı sayesinde 2 saat gibi kısa bir sürede de tekrar şarj olabiliyor. 1.000 TL





MASA BAŞI ÇALIŞANLARA ÖZEL

Uzman doktorlar tarafından geliştirilen ‘Upright Go’nun üzerinde sırtın doğru açıyı bulması için sensörler bulunuyor. Doğru pozisyon bozulduğunda, yani sırtınızı eğdiğinizde, Upright Go size bir titreşim gönderiyor. Ve siz de sırtınızı dikleştiriyorsunuz. Ayrıca Sırt pozisyonunuzu akıllı telefon uygulaması üzerinden kontrol edebilmeniz mümkün. Modelin en çok dikkat çeken özelliği ise titreşim alarmını açarak, günde 20 dk duruş eğitimi yapabilmeniz. Eğitim modunu kapattıktan sonra ise gün içindeki diğer duruş metriklerinizi ve verilerinizi modelin uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz. 1.180 TL

EKONOMİK SEÇENEK

Duruş pozisyonunuzu düzelmek için akıllı bir cihaza sahip olmanıza gerek yok. Daha basit ama ekonomik seçenekler de mevcut. Bu modellerden biri ‘SpiderMed 2’. Atlet giyer gibi kollarınızı askı boşluğundan geçirip, belinizin arkasına kemerini bağlıyorsunuz. Vücut kambur şekil aldığında kullanıcılar sinyalle uyarılıyor. Bu sayede kullanıcılar da duruş pozisyonlarını değiştiriyor. Modelin ince kalem pille çalışıyor. 189 TL

AĞRIYI DA GEÇİRİYOR



Duruş bozukluklarını düzelten cihazların başka marifetleri de var. Mesela ağrıyı geçirmek veya azaltmak gibi. Bu cihazlardan biri ‘Quell’ oldu. Sırt, artrit, sinirler, bacak ve ayak ağrısı olan insanlar için tasarlanan model, üst baldıra takılıyor. Patentli OptiTherapy teknolojisi ile baldırdan beyne giden sinir sistemine doğru aralıkta ve hissedilmeyecek kadar elektrik dalgaları veriyor. Bu sayede sırt veya boyun ağrısından dolayı zorluk çekenler, hem ağrılarından kurtulabiliyor hem de duruşlarını düzeltiyor. Bluetooth bağlantısı ve akıllı telefon uygulamasıyla kontrol edilen model, ağrı terapisini ve uykunuzu izlemeyi ve cihaz çalışmasını kişiselleştirmeyi kolaylaştırıyor. Bu arada migren veya baş ağrılarının tedavisinde etkili olmayabileceğini bilgisini de paylaşalım. 2 bin 750 TL

KULAK ARKASINA GİZLENİYOR

Boynun açısını ölçerek iyi duruş alışkanlıklarını teşvik eden akıllı bir cihaz olan ALEX Plus, kullanıcıların boynunu çok fazla eğdiğinde duruşun düzeltmesi için hafifçe titreşiyor. Boynun arkasında kullanımı için tasarlanan cihaz, baş ve boyun şekline uyacak şekilde gerilebiliyor. Uygulaması sayesinde detaylı grafikler ve istatistiklerle duruş geliştirmeyi takip eden ALEX Plus, verilerinin saatlik, günlük ve haftalık olarak saklanmasını ve yönetilmesini sağlıyor. 1.219 TL

MEDİTASYON ŞART

Doğru duruş açısında durmak için meditasyon en önemli aktivitelerden. Ancak meditasyonu doğru yapmak en önemli konu. Bunun için geliştirilen akıllı cihazlar var. Bu cihazlardan biri ‘Muse’. Kişisel meditasyon asistanı olan Muse, kafa bandı şeklinde ve kulakları kulak içine takılıyor ve akıllı bant size direktifler veriyor. 2 bin 700 TL