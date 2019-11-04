Sompo Sigorta CEO’su Recai Dalaş, sigorta sektörünün iyi bir yıl geçirdiğini, yüzde 20’ler civarında prim büyüklüğüne ulaşıldığını belirterek, “Sektör olarak şikayet etmeye hakkımız yok, birçok sektörden iyi durumdayız” dedi. Sompo Perakende Platformu ve Sompo Sigorta CEO’su Recai Dalaş, Sompo Perakende Platformu CEO Yardımcısı Katsuyuki Tajiri ve Sompo Sigorta Satış, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek ortaklaşa bir toplantı düzenleyerek, sigorta pazarını değerlendirdi.

Senenin ilk 9 ayında sektörün enflasyonun üzerinde reel büyüdüğünü ifade eden Recai Dalaş, bir miktar iyileşme olsa da sigorta pazarını büyük ölçüde etkileyen konut sektöründe halen sıkıntılar olduğunu, inşaat sektörünün hareketlenmesi için faizlerin biraz daha düşmesi gerektiğini söyleyerek, “Faizler düştüğünde konut ve otomotiv pazarından hareketlenme olacak. Bu yıl yeni konut ve otomobil sigortaları açısından pek parlak geçmedi. Buna rağmen sigortacılar olarak başarılı bir yıl geçirdik” şeklinde konuştu.

FAİZ GELİRİ ARTTI

Recai Dalaş, karlılıkta, sigortacılığın, birçok sektöre göre daha iyi durumda olduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak, 2019, sigorta sektörünün, sigortacılık faaliyetlerinden elde ettiği gelirin azaldığı, faiz gelirlerinin arttığı bir yıl oldu. Teknik sonuçların kötüleşmesinden daha fazla mali gelir elde edildi. Sektör olarak şikayet etmeye hakkımız yok, birçok sektöre göre iyiyiz ama görüldüğü kadar parlak olmadığını da kabul etmek lazım. Bazı sermayedar veya yönetimler, elde edilen karı doğru yorumlayamaz; çok kar ediyoruz diyerek 2020 ve sonrasında riskli işlere girerlerse bunun da sonuçları ağır olur. Bunu sigorta fiyatlamaları için söylüyorum.”

Recai Dalaş, 2001’de sektörde 36 tane hayat dışı şirketin faaliyet gösterdiğini, bugün ise bu 36 şirketin birçoğunun olmadığını vurgulayarak, “Bunların 14-5’i isim ve cisim olarak yoklar. Diğerleri ise ya isim değiştirmişler ya da satılmışlar. 36 şirkettin sadece 3’ü sermaye yapısı olarak bugüne kadar devam etmiş. Bu da sigorta pazarının canlı ve dinamik bir pazar olduğu kadar kolay para kazanılan değil kolay para kaybedilen bir endüstri olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki 10 yılda da benzer durumlar yaşanacaktır, hatta daha hızlı yaşanacaktır” dedi.

DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK

Sompo Türkiye olarak geçen iki yılda yüzde 5’in üzerinde öz sermaye karlılığı elde ettiklerini, son 10 yılda sürekli büyüyen ve kar eden bir şirket olduklarını açıklayan Dalaş, şunları söyledi: “Türkiye sigortacılığı dünyaya örnek hale geldi. Sompo Uluslararası Perakende Platformu İstanbul’da kuruldu ve Platforma bağlı tüm ülkelerden sorumlu CEO olarak da beni görevlendirdi. Japonya dışında perakende hattında yer alan tüm ülkelerin Türkiye’den yönetilmesi, içinde bulunulan ekonomik koşullar açısından da önemli bir mesaj olarak algılanıyor. Bu yapılanma, aynı zamanda İstanbul’un jeostratejik pozisyonunun bir finans merkezi olarak yeniden değer kazanmaya başladığını da gösteriyor.”

SERMAYEDAR OLSAM ŞİRKET KURMAM

Recai Dalaş, sigorta pazarına artık yabancıların ilgi göstermediğini buna karşın yerli yatırımcıların ilgi duyduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Faizler nedeniyle yüksek getiri sağlanıyor, özellikle de trafik sigortasında. Faiz işi suni teneffüs, faizler düştükten sonrası önemli. Ben sermayedar olsam şirket kurmam. İçinde bulunulan koşullarda sigorta pazarına yatırım yapmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Yeterince şirket var ve yeni kurulan şirketler kolay şans elde edemez. Gelenler de ya doğru hesap yapmıyorlar ya da bazı şirketlerin nakit yönetimine heves ediyorlar. Hazine’nin de ruhsat verirken biraz daha sorgulayıcı, hassas olması gerekiyor.”

SDDK’NIN KURULMASI ÖNEMLİ



Recai Dalaş, sigorta sektörü ekonominin en büyük kaldıraçlarından olmasına rağmen bankalar kadar gündeme gelmediklerinden şikâyet ederek, şunları söyledi: “Son dönemde bireysel emeklilik ve deprem sigortası ile gündeme geldik ama artık sigorta sektörü hak ettiği değeri görmeli. Yıllardır uğraş verilen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SDDK) kurulacak olması bu değerin verileceğinin en önemli adımı. SDDK’ya atanacak kişilerin sektörün içinden olması ve sektörün sorunlarını bilen kişiler olması önemli.”