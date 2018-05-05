Sigortasız kömür

ALLIANZ Grubu, Paris İklim Anlaşması’nın “2 derece” hedefini ve düşük karbon ekonomisine geçişi desteklemek amacıyla düzenlediği iklim koruma paketini açıkladı. Allianz Grubu, mal ve kaza sigortası kapsamında kömürle ilişkili risklere teminat sağlamayı kademeli olarak azaltacak ve 2040 yılı itibarıyla tamamen sonlandıracak. “2 derece” hedefini iş yapış biçimine ve tüm faaliyetlerine kalıcı olarak entegre etmeyi amaçlayan Allianz Grubu ayrıca, karbonsuz bir ekonominin geliştirilmesi için çalışan Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi) katılacak.

TEŞVİK EDECEK

Şirket, SBTi’nin çatısı altındaki bilim, sivil toplum ve ekonomi alanından ortaklarıyla temel yöntemler geliştirerek hedefler belirleyecek. Allianz Grubu, primlerden elde ettiği gelirlerle yaptığı, yoğun karbonlu sektörlerdeki alınıp satılabilen yatırımlarını da “iklim dostu” hale getirecek. Allianz Grubu CEO’su Oliver Baete, ”İklim değişikliği çok büyük ekonomik ve toplumsal riskler doğuruyor. Daha şimdiden milyonlarca insana zarar veriyor. Dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden biri ve bir yatırımcı olarak, iklim dostu bir ekonomiye geçişi teşvik etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sera gazı emisyonlarını önümüzdeki 10 yıl içerisinde “2 derece” hedefine uyumlu hale getirmeyen şirketler, Allianz Grubu portföyünden kademeli olarak çıkartılacak. Bu, şirketin halihazırda uyguladığı ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) puanlama yaklaşımına benzer bir şekilde, şirketlerden uzun vadeli iklim koruma hedefleri konusunda taleplerde bulunularak yapılacak. Allianz Grubu Yatırımlardan ve ESG’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Günther Thallinger, “Uzun vadeli bir yatırımcı olarak, değişimi, müşterilerimizle birlikte ‘iklim dostu’ bir ekonomi doğrultusunda şekillendirmek istiyoruz. Böylece, yeni teknolojilere yatırım fırsatlarımızı da stratejik olarak geliştireceğiz. Yaklaşımımızın uzun vadede portföyümüzün risk/getiri profilini daha da geliştireceğine ve bir yatırımcı olarak konumumuzu daha da güçlendireceğimize inanıyoruz” dedi.

Ayrıca, Allianz’ın finansman sağladığı karbon salınımcıları tarafından kullanılan kömür payı için alt sınır, yüzde 30’luk mevcut değerinden yüzde 5’lik oranlarda azaltılarak 2040’a kadar sıfırlanacak.

UYGUN ÇÖZÜMLER İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

ALLIANZ Grubu’nun küresel endüstriyel sigorta şirketi Allianz Global Corporate and Specialty’nin CEO’su Chris Fischer Hirs de konu hakkında, “Müşterilerimizi kısa vadeli etkiler ve uzun vadeli stratejik değişiklikler hakkında etkin şekilde bilgilendireceğiz. Düşük karbon ekonomisine geçişte ortak bir yol oluşturacak uygun çözümler bulmak için birlikte çalışacağız” dedi.

‘BİLİM TEMELLİ HEDEFLER GİRİŞİMİ’ NEDİR?

BİRLEŞMİŞ Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Karbon Saydamlık Projesi ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) gibi kuruluşlar tarafından hayata geçirilen kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olan Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nin (SBTi) amacı, uluslararası iklim hedefleri doğrultusunda, şirketlerin karbon salınımını azaltma hedeflerini belirlemesinde destek olmaktır. SBTi’nin 45’ten fazla sektörden ve dünyanın her bölgesinden olan şirket ağında yer alan Allianz Grubu, finans sektörü için uygun bir metodoloji geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla, uzmanlık ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarına katkıda bulunarak pazardaki diğer aktörlerle birlikte çalışacak.