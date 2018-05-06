Sigortacılığa yeni yol haritası geliyor
BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine Müsteşarlığı’nca sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili faaliyetlerinin daha verimli, etkin ve öngörülebilir olmasını sağlamak ve kamuyu aydınlatmak amacıyla 5 yıllık Gözetim ve Denetim Politika Belgesi hazırlanacağını bildirdi.
Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belgenin, Hazine’nin sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin geliştirilmesine ilişkin hedef ve önceliklerini somut program ve eylemlerle hayata geçirmesini sağlayacak bir yol haritası niteliğinde olacağını anlattı.
Şimşek, kamu otoritesinin sektöre bakış açısını ve yaklaşımını ortaya koyan bu belgenin dinamik bir yapı taşıyacağını dile getirdi.
Şimşek, uygulamaların sonuçları ve sektörün ihtiyaçlarındaki değişimlerin de dikkate alınarak, gerektiğinde güncellenebilecek politika belgesinin yıl sonuna kadar hazırlanacağını söyledi.
Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerindeki gelişme ve büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlamanın önem arz ettiğini vurgulayan Şimşek, şunları söyledi:
“5 yıllık politika belgesi Türk sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin daha başarılı ve üretken olmasına, sektördeki ürün çeşitliliğinin artmasına, Tarım Sigortaları Havuzu ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu gibi kamu-özel sektör iş birliğinin başarılı örneklerinin çoğalmasına ve sigortacılığın toplumsal hayatta daha fazla yer almasına katkı sağlamayı amaçlıyor.”
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