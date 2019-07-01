Sigortacılar SDDK’yı bekliyor

SİGORTACILAR, nisan ayında açıklanan Reform Paketi kapsamında Sigortacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun (SDDK) biran önce kurulmasını istiyor. Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasının 140. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 28 Nisan’da, Tarsus’ta, toplantı düzenlenerek, kurulacak olan SDDK tartışıldı. Sigorta şirketi yöneticileri ve sigorta acentelerinin geniş katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda konuşmacı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Ahmet Genç, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut katıldı.

BDDK, SPK’DAN SONRA SDDK

Ahmet Genç, BDDK, SPK’nın yanı sıra üçüncü bir bağımsız kurum olarak SDDK’nın kurulacağını belirterek, “Sigortacılık sektörüne odaklanmış ayrı bir kurum kuruyoruz, kurumun tüm işi sigortacılık olacak” dedi. BDDK gibi kurumun 7 kişiden oluşmasının planlandığını belirten Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: “SDDK ile kurumsallaşma ve ortak akıl gelecek. Bugün sigortacılığa yönelik denetimi ayrı kurum gözetimi Sigortacılık Genel Müdürlüğü yapıyor. İkisinin birleştiği yer, SDDK olacak. Sektöre yönelik tüm kararlar 7 kişilik kurul kararı ile olacak ve hızla karar alınacak. Benim kişisel görüşüm, sigortacılık mevzuatını daha basit hale getirilmesi yönünde. Denetimi de etkin ve yol gösterici yapmamız lazım. Mesela, SDDK çatısı altında bir vatandaş masası kurulmalı ki, tüketiciye hızlı dönüş sağlansın.”

Mehmet Akif Eroğlu, bugünkü yapıyla sigortacılığın sorunlarının çözülmesinin zor olduğunu belirterek, özerk bir kurumun sorunlara odaklanıp, sektörün önünü açmasını beklediklerini söyledi. Eroğlu, sigorta şirketlerinin ekonomiye GSMH’nın 35 katı kadar teminat verdiğini ifade ederek, “Biz olmasak köprüler, yollar olmaz. Fakat siyasetçiler bizim önemimizin farkında değil. Biz de anlatamadık. SDDK bunu sağlayacak” dedi. Eroğlu, SDDK’nın sigortacılığı bilen, yetkin kişilerden oluşması ve bunun için de kurum çatısı altında çalışacak kişilere özlük hakları konusunda destek olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Levent Korkut, SDDK’nın yapısının BDDK’ya benzememesi konusunda uyarılarda bulunarak, “Yıllardır bu sektörde çalışmış kişilerin kurum içinde yer alması gerekiyor. 7 kişilik kurum içinde sigorta şirketlerinden, acentelerden, eksperlerden temsilci olmasını istiyoruz. Sorunları sigortacılar olarak biz biliriz, biz çözeriz” dedi.

SDDK HAKKINDA NE DEDİLER?

- Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı Mete Güler: Düzenlemeyi yapan ile denetlemeyi yapan aynı çatı altında olacak, birbirlerini destekleyecek. Etkin bir yönetim olacak, bu da koordinasyonun artmasına sağlayacak.

- Axa CEO’su Yavuz Ölken: SDDK’nın, kamu ile birlikte sigortacılığı geliştirmesini bekliyorum. Bizim artık Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ile işbirliği yapıp, kamu ile ortak hareket etmemiz gerekiyor. SDDK ile bu sağlanacaktır.

- HDI Sigorta CEO’su Ceyhan Hancıoğlu: SDDK’nın yetkin ve etkinliğinin yanı sıra bağımsız olması gerekiyor. Bizler için sermaye yeterliliği önemli, geçmişte bu konuda sorunlar yaşandı, bağımsızlık bunu için önemli. SDDK sayesinde tüm kesimlerle birlikte çalışabileceğiz. Bugüne kadar ne çektiysek, birlikte hareket edememekten çektik.

- Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı: Bugün belli sorunlarımız var. Mesela trafik sigortasında artık serbest piyasa geçmeliyiz. Pazarı genişletmeliyiz. Sigortacılık durduk yere gelişmez. SDDK, sorunları çözmede etkisi olacak ve sektöre katkı sağlayacak.

- Ergo CEO’su Yıldırım Türe: Sigortacılık, finans piyasasının yüzde 5’ini alıyor. Bunun gelişmesi için SDDK önemli ve iyi bir platform olacak.

- Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen: Sigortada vizyonu 2023’ten çok ötelere taşımalı ve hedeflere gidecek programı yapmalıyız. Bunun içinde SDDK olacaksa, sektörün tüm oyuncuları ile birlikte güçlü bir yapı oluşturmalıyız.

- Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen: SDDK’nın biran önce devreye girmesi ve sigortacılığın bankacılığın hegemonyasından kurtarılması gerekiyor. Sigortacılığın güçlü bir sermaye yapısına ihtiyacı var. SDDK’nın da güçlü olması lazım.