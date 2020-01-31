Kaza yapan sigortalı doktorla ‘online’ konuşabilecek

Tur Assist, asistans hizmetlerinde dijital bir devrime imza attı. Bu yıl realize olacak hizmetler, hem sigortalıya büyük yarar sağlayacak hem de sigorta şirketlerinde de hasar maliyetlerinde tasarrufa yol açacak. Söz konusu hizmetlerle hasar-dosya sürecini de kısaltacak olan Tur Assist, sağlık branşında da kaza yapan sigortalıya ‘dijital sağlık platformu’ hizmetini sunmaya başlayacak. Tur Assist’in dijital çözümleri ile ilgili olarak Tur Assist Genel Müdürü Nevra Yener, sigorta şirketlerine bugüne kadar, kasko ve konut değer zincirinin belli noktalarında hizmetler sunduklarını hatırlatarak, “Şimdi, sunduğumuz hizmetleri dijital çözümlerle birleştirerek, sigorta şirketlerinin değer zincirine uçtan uca çözüm sunabilir durumdayız. Bu da sigorta şirketlerine 2020’de çok önemli katma değer yaratacak” diyor.



ONLİNE PSİKOLOG DESTEĞİ DE VAR



Yener’in ‘dijital sağlık platformu’ ile ilgili olarak verdiği bilgilere göre, bu hizmette fiziki bir lokasyon yok; hizmet tamamen dijital. Sözgelimi, aracı ile kaza yapan sigortalının ciddi bir durumu varsa, kendisine ambulans yönlendiriliyor. Ya da kişi, kaza anında başına bir darbe aldı; ancak hastaneye gidip gitmemeye karar veremedi. Bu noktada da ‘dijital sağlık platformu’ devreye giriyor. Sigortalı, söz konusu hizmette, online şekilde doktorla görüntülü olarak konuşabiliyor. Yapılan görüşme sonucunda online doktor, aracı ile kaza yapan sigortalının hastaneye yönlendirilip yönlendirilmeyeceğine karar veriyor. Hatta, sigortalı büyük bir travma yaşamışsa kendisine online olarak psikolog desteği de veriliyor.

HASAR-DOSYA SÜRECİ 25 DAKİKAYA İNİYOR



Yener, geliştirdikleri dijital ekspertiz ve ‘uçtan uca hasar yönetimi’ hizmetiyle de normalde 17 günde tamamlanabilen hasar-dosya sürecinin 25 dakikaya ineceğini söyledi. İlandır...