Katılım sigortacılığını çok sevdik

Türk sigorta sektöründe ‘katılım sigortacılığı’ hızlı büyümeyi sürdürüyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı istatistiklere göre, katılım sigortacılığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 54 artışla 3 milyar 436.8 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdi. 2019 yılı enflasyonu ile karşılaştırıldığında, katılım sigortacılığında reel büyüme ise yüzde 37.7 olarak gerçekleşti. Katılım sigortacılığında geçen yıl hayat dışı sektör 49.6 (reel yüzde 33.8) büyürken, hayat branşında prim üretimindeki artış yüzde 183.5 (reel yüzde 153.5) oldu. İlandır...