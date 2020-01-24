Artık poliçe teklifleri ‘ŞipŞak’

Geliştirilen program sayesinde gönderilen ruhsat fotoğrafı dijital ortamda taranıyor ve poliçede yer alan bilgiler yakalanarak otomatik bir şekilde müşteriye yönelik en iyi kasko ya da trafik sigortası teklifi oluşturuluyor. E-posta ile gönderilen ruhsat fotoğrafına cevap yine e-posta üzerinden hızlı bir şekilde veriliyor. Buna ek olarak, sigorta yaptırmaya karar veren müşteriler, kredi kartı ile ödeme yapabilecekleri 3D güvenli ödeme platformuna yönlendiriliyor. Ray Sigorta’nın bu hizmeti SBM veya Ray Sigorta kaydı olan tüm yenilemeler ve geçerli ruhsatı olan ikinci el araçları kapsamına alıyor.

ALTYAPI ÇOK HIZLI



Ray Sigorta’nın kullandığı yeni teklif sistemi ŞipŞak, son derece gelişmiş ve hızlı bir altyapı kullanıyor. Acenteleri sistemde kayıtlı adresten tanıyan sistem tek bir e-postada birden fazla ruhsata teklif sunabiliyor. Ayrı ayrı çekilen ruhsat sayfaları veya ayrı gönderilen e-postalar ise sistem üzerinden otomatik olarak eşleştiriliyor. Kasko ve trafik sigortalarında SBM sorgusundan sonra kasko ürününe özel meslek indirimli fiyat bilgisi paylaşılıyor. Kaskoda geçerli bir teklif olması durumundaysa bu geçerli teklif tekrar sunuluyor. Acentelere gelen e-postadaki teklifler ise tek tıkla WhatsApp üzerinden kolayca müşterilere gönderilebiliyor. Açılan ekranda müşteri isterse kart bilgilerini girerek ve 3D güvenlikli sistem üzerinden teklifi onaylayarak poliçeyi satın alabiliyor.



HEM KOLAY HEM GÜVENLİ



Ray Sigorta olarak verdikleri hizmetleri müşteri ihtiyaçlarına ve çağın gerekliliklerine paralel olarak sürekli gözden geçirdiklerini ifade eden ve yeni uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan; “Tek fotoğrafla poliçe teklifi uygulaması ekip arkadaşlarımızın gayretli ve titiz bir çalışmasının ürünü. Adı gibi hızlı olan, böylelikle hem müşteri hem de acenteye vakit kazandıran ŞipŞak ile Ray Sigorta olarak 3 alanda fark yaratmayı hedefliyoruz. Bunlardan ilki kolaylık; artık acentelerimizin bizden teklif alması WhatsApp’tan gelen bir fotoğrafı yönlendirmek kadar kolay” dedi.