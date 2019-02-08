Sigorta ve BES tasarrufları 142 milyar liraya çıktı

Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) düzenlediği Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayının açılış konuşmasını yapan TSB Başkanı Can Akın Çağlar, sigorta ve emeklilik sistemimizin bugün biriktirdiği tasarruflar 142 milyar liraya ulaştı, bu tasarrufları bankacılık sektöründe, sermaye piyasalarında değerlendirerek tasarruflarımızı ülkemizin kalkınması için değerlendiriyoruz dedi.



Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) düzenlediği Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı kamu kurumlarını, sektör temsilcilerini ve tüm paydaşları bir araya getirdi. Yurt dışından uzmanların da katıldığı çalıştayda sigorta sektörünün geleceği ile teknolojik gelişmeler ve dağıtım kanallarının dönüşümü ile ekonomiye sağlayacağı değer konuşuldu.



Çalıştayın açılış konuşmalarını Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı Mete Güler, Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanlık Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan yaptı.



TSB Başkanı Çağlar, konuşmasında sigorta sektörünün ekonomik sürdürülebilirliğin ve buna bağlı olarak toplumsal refahın teminatı olduğunu vurguladı. Finansal sistemin daha sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerektiğini belirten Çağlar şunları söyledi:



Önümüzdeki beş yıl içinde önceliklerimiz sigorta sektörünün değişen, dijitalleşen dünyada nereye konumlanması gerektiği ve yarı kamusal hizmet sunan bir sektör olarak, kamunun içinde olduğu dönüşüm sürecine eşlik etmek olacak. Yeni Ekonomi Programında ifade edildiği gibi bankacılık dışı finansal kesimin büyütülmesi gerekmekte olup bu şekilde ürettiğimiz tasarrufların ekonomiye sağladığı katkı artacaktır. Bugünkü rakamlarla GSYHnin 35 katı kadar teminat sağlayarak ekonomimize güvence sağlıyoruz. Sigorta ve emeklilik sistemimizin bugün biriktirdiği tasarruflar 142 milyar liraya ulaştı, bu tasarrufları bankacılık sektöründe, sermaye piyasalarında değerlendirerek tasarruflarımızı ülkemizin kalkınması için değerlendiriyoruz.



Finans sektörünün yüzde 88ini bankacılık sektörü oluştururken sigortanın payının yüzde 4.1 olduğuna değinen Çağlar, Ülkemiz dünyanın en büyük 17nci ekonomisi; ancak, sigortacılık anlamında bakıldığında ise 39uncu sırada olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla bu da önümüzde potansiyel olduğunu gösteriyor. Bu potansiyeli gören uluslararası yatırımcılar, sigorta sektörüne 7.9 milyar dolar kaynak veya sermaye transfer ettiler. Sigorta sektörü olarak, bir bütünlük içinde önümüzdeki süreçlere ve dijitalleşemeye hazırlanıyoruz dedi.



Sigorta sektörünün 2018 yılında istikrarını sürdürdüğünü belirten Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı Mete Güler, Sektörümüz büyümeye devam ederken finansal sağlamlığını da korumaktadır. Sigortacılık sektörü ülkemizde büyüme potansiyeli yüksek bir sektördür. Sektöre kazandırılacak yeni ürünlerle bu potansiyelin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bakanlığımızın sigortacılık alanındaki hedefleri arasında sigortalılar ile katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak, sigortacılık ile bireysel emekliliğin tabana yayılmasını hızlandırmak, sigorta bilincini ve farkındalığını artırmak ve adil piyasa uygulamalarını teşvik etmek yer almaktadır. Kamu otoritesi ile piyasa oyuncularının karşılıklı iletişim ve işbirliği sayesinde sektörümüzün daha ileri taşınacağına inanıyorum dedi.



Sigorta sektörünün finans sektörü içindeki payının henüz istenilen noktaya ulaşmadığına dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı, ise Sigortacılık ve özel emeklilik sektörümüzde yıllar içinde istikrarlı bir büyüme devam etmektedir. Ekonomik büyümeye katkıda bulunmak, riski yönetmek ve uzun vadeli hane halkı tasarruflarını teşvik etmek için sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin mali açıdan sağlam bir şekilde çalışması çok önemlidir dedi.



Çalıştayın hem sigortacılık sektörü hem de sermaye piyasaları açısından önemli olduğunu belirten Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sigortacılık sektörü sermaye piyasalarımızın da önemli kurumsal yatırımcılarıdır. Türk sigortacılık sektörü finansal sistemimizde önemli bir yere sahip olmasına rağmen, ülkemiz ekonomisinin dünya sıralamasındaki yeri de dikkate alındığında, dünya ölçeğinde arzulanan konuma henüz ulaşamamıştır. 2018 yılında prim üretiminde artış yaşansa da, üretimin sınırlı kalması, sermaye piyasalarına akacak fonları da haliyle kısıtlamaktadır. Sigorta şirketlerinin uzun vadeli yatırımlara yönelmeleri finansal sistemde istikrar sağlayıcı rol oynamalarını sağlayacaktır dedi.



Finans Ofisinin özel sektör ile daha çok temas halinde olacağını belirten Cumhurbaşkanlık Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Ofisimizin en önemli işlevleri sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, bankacılık sisteminin nispi ağırlığının azaltılması ve diğer araçlara alan açılması olacaktır. Sektörlerden giden öneriler, artık alışılagelmişten çok daha hızlı sonuçlanabiliyor. Yeni fikirler geliştikçe ve karar alıcılara iletildikçe, bu konularda çok daha hızlı sonuç alınacak dedi.