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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.09.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Sigorta şirketleri, ilk yarıda 19.3 milyar TL tazminat üstlendi

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Sigorta şirketleri, ilk yarıda 19.3 milyar TL tazminat üstlendi

Sigorta şirketlerinin üstlendiği tazminat, yılın ilk yarısında 2018'nin aynı dönemine göre yüzde 23,8 artarak 19.3 milyar TL'ye ulaştı. BES'te katılımcı sayısı 23 Ağustos itibarıyla 6,8 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 104.6 milyar TL'ye yükseldi.

Sigorta şirketlerinin üstlendiği tazminat, yılın ilk yarısında 19,3 milyar TL'ye yükseldi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), üye şirketlerden derlediği verilere göre 2019'un ikinci çeyrek sektör sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, sektörün üstlendiği tazminat, yılın ilk yarısında 2018'nin aynı dönemine göre yüzde 23,8 artarak 19,3 milyar TL'ye ulaştı. Sektör, ekonomiye ve vatandaşlara güvence sağlamaya devam etti.

Türkiye ekonomisinin yüzde 1,5 küçüldüğü ikinci çeyrekte sektörün toplam prim üretimi, reel yüzde 2,9 (nominal yüzde 19,1) büyüme kaydetti.

Hayat dışı sigortalar prim üretimi 28,7 milyar TL, hayat sigortaları prim üretimi 4,5 milyar TL olmak üzere sektörün toplam prim üretimi 33,2 milyar TL’ye ulaştı.
Katılım sigortacılığında faaliyet gösteren 11 şirketin sektörün toplam prim üretimi içindeki payı yüzde 5,4'e ulaştı. Bu alanda toplam prim üretimi 1,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerimizin aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,6 nominal artışla 201,9 milyar TL, toplam öz sermaye büyüklüğü 24,2 milyar TL oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı sayısı 23 Ağustos itibarıyla 6,8 milyona, fon büyüklüğü de devlet katkısı dâhil 104,6 milyar TL'ye çıktı. 2017 yılında başlatılan otomatik katılım uygulamasıyla 23 Ağustos itibarıyla sisteme giren 16,2 milyon çalışanın 5,2 milyonunun sözleşmelerinin devam ettiği görüldü. Katılımcıların otomatik katılım fon tutarı 6,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

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