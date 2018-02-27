Sigorta sektörünü karıştıran sınav

HAZİNE Müsteşarlı-ğı’nın sigorta hakemliği için yaptığı sınav sigorta sektöründe ortalığı karıştırdı. Geçen yıl ekim ayında yapılan sınava 232 kişi girdi. Sınavı kazanan 25 kişiden 15’i Hazine personeli olması dikkat çekti. Sınavı itiraz üzerine önce Hazine iptal etti. Ancak Hazine personeli olmayan diğer kazananların itirazı ile bu iptal kararı kalktı, Hazine sınavla ilgili soruşturma başlattı.

Sigortacılık sektöründe tahkim sistemi 2007 yılında getirildi, 2009 yılında da faaliyete geçti. İtiraza giden dosya sayısı 2015 yılından itibaren artmaya başladı. Hakem listesinde sigorta şirketlerinde çalışmış ayrılmış veya emekli olmuş kişiler, yargı mensupları, avukatlar, devlet memurları bulunuyor. 171 hakemden 51’i Hazine personelinden oluşuyor. 2016 yılında itiraza 42 bin 935 dosya gitti. Bunlardan 22 bin 308’i hukukçulara, 12 bin 373’ü Hazine personeline, 8 bin 254’ü de diğer hakemlere gitti. 2017 yılında dosya sayısı 72 bin 980 oldu. Bunun 39 bin 186’sı hukukçulara, 20 bin 380’i Hazine personeline, 13 bin 524’ü de diğer hakemlere gitti. Dosya başına 300 lira alınıyor. Ancak vergi kesintisi yapılıyor. Hazine’den verilen bilgiye göre 2016 ve 2017 yılında hakem başına aylık net 6 bin 952 lira ödeme yapıldı. Bu ödeme hakem devlet memuru da olsa yapılıyor.

İPTAL KARARI İPTAL EDİLDİ

Hakem sayısının artırılması amacıyla 22 Ekim 2017 tarihinde hakemlik sınavı yapıldı. 232 kişiden 15’i Hazine personeli olmak üzere 25’i sınavı kazandı. Ancak sınavla ilgili birçok iddia ortaya atılınca sınav iptal edildi. Sınavın iptal edildiği kararına yönelik bu sefer sınavı kazananlardan itiraz geldi. Sınavın soruşturma yapılmadan iptal edilemeyeceği ileri sürüldü. Bunun üzerine sınavın iptal edilmesine yönelik karar iptal edildi. Sınavı, Hazine Kontrolörleri soruşturuyor. Kontrolörlerin kararına göre sınavla ilgili karar verilecek.

DOSYALAR NASIL AZALIR?

DOSYA sayısının bu kadar artması üzerine nasıl azaltılacağına yönelik Hazine’de çalışmalar da başlatıldı. Dosya sayısının ilk yıllarda 10 bin civarında olduğunu anlatan yetkililer, önce 25 binlere daha sonra da 70 binlere çıkmasının en önemli nedeninin taşıtlardaki değer kaybı tespitlerinden kaynaklandığını söylediler. Sigorta şirketlerinin daha düşük değer tespiti yaptığını düşünenlerin belirlenen bedele itiraz ettiğini anlatan yetkililer, konuya ilişkin formül arandığını bildirdiler. Dosya sayılarını artıran bir başka unsurun da ölümlü trafik kazalarında yaşandığını anlatan yetkililer, “Trafik kazasında ölümlü kaza olduğunda hayatını kaybeden için diyelim ki sigorta şirketi 74 bin lira öneriyor. Avukatlar devreye giriyor rakamın yükseltilebileceği söyleniyor. Bilirkişi de 98 bin lira diyor. İkinci kez hakeme gidilebiliyor. Şimdi bağımsız raportörlerin hesap yapmasına yönelik bir çalışma yapılıyor” dediler. 72 bin dosyanın yarısının değer kaybı itirazları ve trafik kazalarından kaynaklandığını anlatan yetkililer, böylece hakemlere giden dosya sayısının azaltılmasının hedeflendiğini söylediler.