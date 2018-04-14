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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANKARA
14.04.2018 - 00:55, Son Güncelleme:

Sign of the City’nin ödüllü projeleri Ankara’da

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Sign of the City’nin ödüllü projeleri Ankara’da

GAYRİMENKUL sektörünün en prestijli organizasyonu Sign of the City Ödülleri (SotCA) beşinci yılında ilk sektör buluşmasını Ankara’da yaptı.

Hürriyet Gazetesi’nin inşaat ve gayrimenkul sektörünü, uluslararası normlara taşımak ve sektörü en iyiye teşvik etmek amacıyla düzenlediği SotCA’nın kazanan projeleri Ankara’da Türk Serbest Mimarlar Derneği’ndeki sergide başkentlilerle buluştu. Türkiye’yi kent kent gezmesi planlanan serginin ilkinde gayrimenkul sektör temsilcileri bir araya geldi.

Sign of the City Seçilen ve Premium Proje olmaya hak kazanan projelerin sergisinin açılış kokteyline Ankara’dan çok sayıda mimar, Hürriyet İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Direktörü Zeynep Tandoğan, SotCA Jüri Eş Başkanları Yüksek Mimar ve Kent Tasarımcısı Prof. Dr. Güzin Konuk ve World Architecture Community Kurucu Başkanı Prof. Dr. Suha Özkan, Türk Serbest Mimarlar Derneği Başkanı Aytek İtez gibi önemli isimler katıldı.
SotCA’nın Kasım ayında düzenlenen bir törenle 5. yılında da sektörün tüm paydaşlarını yeni bir heyecan etrafında buluşturacağını belirten Tandoğan şunları söyledi: “70. yılında ‘Hayata dair ne varsa Hürriyet’te var’ söylemini kullanarak iletişimizi sürdürüyoruz. Hürriyet okuyucusu açısından keyifle okuyup bilgi aldığı birinci kaynak. İş dünyası açısındansa yaratıcı, yenilikçi, iyi bir iş ortağı. Bu bilinçle 5 yıl önce bir hayali hayata geçirdik. Son yıllarda ülkemizde lokomotif sektörlerden biri haline gelen gayrimenkul sektöründe akademisyenleri, marka sahiplerini, üretimin tüm aşamasındaki profesyonelleri aynı çatı altında buluşturmak istedik. Şimdi görüyoruz ki yarışmanın 5. yılında tüm sektör bizimle aynı heyecanı taşıyor. Bu büyük bir gurur.” Türk Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aytek İtez ise serginin Ankara’da derneğin ev sahipliğinde yapılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. İtez, “Yarışmanın her yıl kendini değiştirip büyüyerek ilerlediğini görüyorum ve sürmesini, sürdürülmesini diliyorum” dedi.

BİRLİKTELİĞİN SEMBOLÜ

SotCA jürisinin Eşbaşkanı Prof. Dr. Güzin Konuk, özetle şunları söyledi: “Bu organizasyonun önemli katkıları var. Kentler gelişiyor. Sonrasında aktörlerin bir araya gelmesi anlamında önemli. Tüm sektörlerin birlikteliğini sembolize eden bu organizasyon, kentsel tasarım projeleri kentsel dönüşüm, sürdürülebilirlik anlamında yenilikçi ve yeşil projelerin değerlendirildiği önemli bir platform. Bilgi ortamının tartışıldığı bir yüzyılda yenilikler katlanarak büyüyecek. Bu platform bu yeniliklerden örnek alarak büyümemizi sağlıyor.” Eşbaşkanlardan Prof. Dr. Suha Özkan ise, “İyi bir olguyu yarattıysanız aklınızdaki soru işaretidir; kim bunu nasıl değerlendiriyor. İşte Hürriyet Gazetesi bunu yapıyor. O nedenle bir bu jürideyiz. Bunu bir farkındalık olarak görüyoruz” dedi.

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