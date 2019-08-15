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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
15.08.2019 - 08:27, Son Güncelleme:

Sigaradan alınan vergi artırıldı

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Sigaradan alınan vergi artırıldı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre, sigaradan alınan maktu vergi tutarı 0.2895 liradan, 0.3899 liraya çıktı.

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı yüzde 34.7 artırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan listede "Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar" adı altında yer alan ürünün yüzde 40 olan ÖTV oranı ise aynı gümrük tarife istatistik pozisyonundaki diğer ürünler arasında dahil edilerek yüzde 67’ye çıkarıldı. 

ÖTV (III) sayılı listede yer alan "diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; homojenize veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları" ile "enfiye ve çiğnemeye mahsus" tütünün asgari maktu ÖTV tutarı da 0.2895 liradan 0.3899 liraya çıkarıldı. 

Sigarada asgari maktu vergi 4 Temmuz’da 0.2679 liradan 0.2895 liraya yükseltilmişti. Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0.4539 lira olarak korundu.

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