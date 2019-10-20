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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL
20.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sigaradan 64.8 milyar TL vergi geliri

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Sigaradan 64.8 milyar TL vergi geliri

SİGARA üzerinden alınan vergilerden gelecek yıl 64 milyar 819 milyon liralık gelir bekleniyor.

Bu yılın başında bütçe hazırlanırken sigara üzerinden alınan özel tüketim vergisinden 45.6 milyar liralık gelir gelebileceği hesaplanmıştı. Yıl içindeki vergi oranlarındaki artışın etkisiyle sigara üzerinden alınan vergilerin yıl sonunda 51 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. 2020 yılında da sigara üzerinden alınan verginin yüzde 27 artışla 64.8 milyar liraya çıkacağı öngörüldü.

TBMM’ye sunulan 2020 yılı bütçe teklifinin ayrıntılarında vergi gelirlerinin bu yıl sonunda ne kadar gerçekleşeceği ve gelecek yıl ne kadar öngörüldüğü de yer aldı. Bütçenin en önemli gelir kalemlerinden olan özel tüketim vergisinin gelecek yıl yüzde 20.6 artışla 176.1 milyar lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bütçe teklifine göre; petrol ve doğal gaz ürünlerinden elde edilen ÖTV’nin yüzde 9.7 artışla 66.6 milyar lira, motorlu taşıt araçlarından alınan ÖTV’nin yüzde 48.3 artışla 19 milyar lira, alkollü içkiler üzerinden alınan ÖTV’nin yüzde 12.9 artışla 17.2 milyar lira, kolalı gazozlardan alınan ÖTV’nin yüzde 14.1 oranında artışla 1.2 milyar lira, dayanıklı tüketim ürünleri üzerinden alınan ÖTV’nin de yüzde 38.4 oranında artışla 7.2 milyar lira olacağı öngörüldü.

Buzdolabı, televizyon gibi ürünlerin yer aldığı dayanıklı tüketim ürünlerinden alınan ÖTV bu yıl bütçede öngörülen tahminlerin gerisinde kalmıştı. 2020 bütçe teklifine göre yılın başında 9.3 milyar lira olarak öngörülen bu ÖTV yıl sonunda 5.2 milyar lira olarak gerçekleşecek. Bu durumda gelecek yıla ilişkin 38.4’lük artışın baz etkisinden olduğu tahmin ediliyor. Motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV de bu yılın başında 24 milyar lira olarak öngörülmüştü. Ancak 2020 bütçe teklifinde bu kalemden gelecek gelir 12.8 milyar liraya revize edildi. Gelecek yıla ilişkin yüzde 48.3’lük artış hesaplamasından da baz etkisinin dikkate alındığı tahmin ediliyor.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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