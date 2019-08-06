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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
06.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sigaradaki zamdan 6 milyarlık vergi

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Sigaradaki zamdan 6 milyarlık vergi

SİGARA firmalarının sigara fiyatlarına 3 liralık zam yapması enflasyonu olumsuz etkilerken, bütçeye vergi geliri getirecek.

Sigara fiyatlarına yapılan zammın enflasyonu yaklaşık 0.89 puan etkilemesi bekleniyor. Öte yandan yapılan zamlar nedeniyle bütçeye yıl sonuna kadar 6 milyar liralık bir vergi geliri geleceği hesaplanıyor. Sigara üzerinde; maktu vergi, asgari maktu ve nispi oran olmak üzere üçlü bir vergileme sistemi var. Ocak ayında nispi oran yüzde 63’den 67’ye çıktı. Böylece paket başına alınan maktu verginin çarpan katsayısı 9’a yükseldi. Ocak ayında düşük fiyatlı sigaraları ilgilendiren asgari maktu sıfırlanmıştı. Mayıs ayının başında sigaraların düşük fiyattan satılmasını engelleyen asgari maktu 0.2679 lira olarak geri geldi.

ENFLASYONA ETKİSİ

Temmuz ayında ise sigaradan alınan maktu ve asgari maktu vergi enflasyona göre güncelleniyor. Temmuz güncellemesiyle birlikte paketteki asgari maktu vergi artışıyla 5.35 liradan 5.79 liraya çıktı. Sigara firmaları daha önce 2 liralık zam yapmıştı, hafta sonunda da 3 liralık zam yaptılar. Zamlardan önce TÜİK’in ortalama sigara fiyatı 13.2 liraydı. Tüm ürünlerde 3 liralık fiyat artışı dikkate alındığında fiyat değişimi yüzde 22.7’ye denk geliyor. Sigaranın enflasyon sepeti içindeki ağırlığı da yüzde 3.87. Bu durumda sigara ürünlerine yapılan zammın enflasyona etkisinin 0.89 olacağı tahmin ediliyor.
Yapılan zammın bütçeye ise olumlu etkisi olacak. Yaklaşık 6 milyar liralık vergi geliri getirecek. Yapılan hesaplamalara göre yıl sonuna kadar 5 milyar liralık özel tüketim vergisi (ÖTV) 1 milyar liralık da KDV geliri gelecek. Haziran ayında sigara üzerinden alınan ÖTV geliri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50.4 artarak 5 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Ocak-haziran dönemi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.8 artışla 24 milyar 727 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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