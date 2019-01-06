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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
06.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sigarada vergi sistemi değiştirildi

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Sigarada vergi sistemi değiştirildi

SİGARA üzerinden alınan vergilerde sistem değişikliğine gidildi.

Yüzde 63 olan nispi vergi oranı dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yüzde 67’ye yükseltildi. Yapılan bu değişiklikle 11 liraya satılan bir sigarada 4 liralık fiyat artışı ihtiyacı doğdu. Ancak zammın yapılıp yapılmayacağı belli değil. Hükümetin bu değişiklikle zam olmasa bile 2 milyar lira gelir edeceği tahmin ediliyor. Sigara vergileme sisteminde maktu vergi, asgari maktu ve nispi oran olmak üzere üçlü bir vergileme sistemi vardı. Asgari maktu sigara tüketicilerinin daha ucuz sigaraları tercih etmesi halinde vergi tahsilatını garantileyen bir vergiydi. Yeni sistemde asgari maktu kaldırıldı. Yüksek fiyattan satılan sigaraların da oransal olarak vergilendirilmesini sağlayan nispi oran yükseltildi. Yüzde 63 olan oran yüzde 67’ye çıkarıldı. KDV dahil toplam vergi yükü perakende satış fiyatının yüzde 86’sı oldu. Eskiden bu oran yüzde 82’ydi. Bir paketteki 20 adet sigaranın yaklaşık 17 tanesi böylece vergi oldu. 42 kuruşluk maktu vergi aynı seviyesini korudu. Nispi vergideki 4 puanlık artış 11 liralık ürünün vergisini 44 kuruş artıracak. 44 kuruşluk maliyet artışı 4 liralık bir fiyat artışını beraberinde getirecek. 4 liralık artışın da zaten 3.73 lirası vergi olarak devlete ödeniyor.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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