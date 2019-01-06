Sigarada vergi sistemi değiştirildi
SİGARA üzerinden alınan vergilerde sistem değişikliğine gidildi.
Yüzde 63 olan nispi vergi oranı dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yüzde 67’ye yükseltildi. Yapılan bu değişiklikle 11 liraya satılan bir sigarada 4 liralık fiyat artışı ihtiyacı doğdu. Ancak zammın yapılıp yapılmayacağı belli değil. Hükümetin bu değişiklikle zam olmasa bile 2 milyar lira gelir edeceği tahmin ediliyor. Sigara vergileme sisteminde maktu vergi, asgari maktu ve nispi oran olmak üzere üçlü bir vergileme sistemi vardı. Asgari maktu sigara tüketicilerinin daha ucuz sigaraları tercih etmesi halinde vergi tahsilatını garantileyen bir vergiydi. Yeni sistemde asgari maktu kaldırıldı. Yüksek fiyattan satılan sigaraların da oransal olarak vergilendirilmesini sağlayan nispi oran yükseltildi. Yüzde 63 olan oran yüzde 67’ye çıkarıldı. KDV dahil toplam vergi yükü perakende satış fiyatının yüzde 86’sı oldu. Eskiden bu oran yüzde 82’ydi. Bir paketteki 20 adet sigaranın yaklaşık 17 tanesi böylece vergi oldu. 42 kuruşluk maktu vergi aynı seviyesini korudu. Nispi vergideki 4 puanlık artış 11 liralık ürünün vergisini 44 kuruş artıracak. 44 kuruşluk maliyet artışı 4 liralık bir fiyat artışını beraberinde getirecek. 4 liralık artışın da zaten 3.73 lirası vergi olarak devlete ödeniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle