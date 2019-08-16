Sigarada paket başına en düşük vergi 7.8 lira
Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararla düşük fiyattan satılan sigaraları ilgilendiren asgari maktu vergi artırıldı. Temmuz ayında enflasyona göre güncellenen asgari maktu 0.2895 liraydı. Yapılan artışla 0.3899 liraya çıkarıldı. Paket başına vergi 5.79 liradan 7.8 liraya çıkmış oldu. Düzenlemeyle 11.64 liranın altında sigara satılamayacak.
Sigara üzerinde maktu vergi, asgari maktu ve nispi oran olmak üzere üçlü bir vergileme sistemi bulunuyor. Yılın başında nispi oran yüzde 63’den 67’ye çıktı. Böylece paket başına alınan maktu verginin çarpan katsayısı 9’a yükseldi. Ocak ayında düşük fiyatlı sigaraları ilgilendiren asgari maktu sıfırlanmıştı. Mayıs ayının başında sigaraların düşük fiyattan satılmasını engelleyen asgari maktu 0.2679 lira olarak geri geldi. Temmuz ayında ise sigaradan alınan maktu ve asgari maktu vergi enflasyona göre güncellendi. 3 Temmuz’daki enflasyon güncellemesi ile birlikte asgari maktu 0.2895 lira olmuştu. Asgari maktu paket içindeki tek bir dal sigaradan alınıyor. Paket başına en düşük vergi 5.79 lira olmuştu. Güncellemenin ardından sigara firmaları fiyatlarına ortalama 3 lira zam yaptılar.
Zamdan sonra etkinliğini artırmak için asgari maktu vergide artışa gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan dünkü karara göre paket başına alınacak en düşük vergi 7.8 lira oldu. Bu da 11.64 liranın altında sigara satılamayacağı anlamına geliyor. Vergi artışından önce bu sınır 8.7 liraydı. Fiyat yükseldikçe yüzde 67’lik nispi vergi oranı devreye giriyor.
ENFLASYONA ETKİSİ
Sigara firmalarının ağustos başında yaptığı zammın bütçeye yaklaşık 6 milyar lira ek gelir getirmesi bekleniyor. Dün yapılan değişikliğin de gelir getireceği ifade ediliyor. Yeni bir zam için sektör temsilcileri her şirketin kendi değerlendirmesini yapacağını söylediler. 3 liralık zam ağustosta yapıldığı için 3 Eylül tarihinde açıklanacak enflasyon rakamlarında etkisinin 0.9 puan olacağını hesaplıyor.
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