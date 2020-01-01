Sigara ve alkole vergi artışı yok

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yasasındaki hüküm uygulanmayacak. Kasım ayı itibariyle üretici fiyat endeksi (ÜFE) temmuz-kasım arasında eksi yüzde 1.35 oldu. Aralık ayında ÜFE’nin negatifte kalması halinde vergilerin aşağıya çekilmesi gerekecekti. Alkol ve sigaradan alınan vergiler her altı ayda bir enflasyondaki gelişmelere göre değiştiriliyor. ÖTV yasasının 12. maddesinde, “... en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır” diyor. Enflasyonun açıklandığı gün aksi yönde bir karar yoksa otomatik olarak sistem devreye giriyor. Yasada “yeniden belirlendiği” ifadesi yer aldığı için ÜFE ekside de olsa vergilere yansıtılacaktı. Kasım itibariyle ÜFE eksi yüzde 1.35 oldu. Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamları 3 Ocak cuma günü açıklanacak. Böylece altı aylık ÜFE ortaya çıkacak. Resmi Gazete’de çıkan bu karardan sonra ÜFE ekside de kalsa vergiler indirilmeyecek.

BAŞKA ARTIŞ OLUR MU?

Sigara vergileme sisteminde maktu vergi, asgari maktu ve nispi oran olmak üzere üçlü bir vergileme sistemi vardı. Asgari maktu sigara tüketicilerinin daha ucuz sigaraları tercih etmesi halinde vergi tahsilatını garantileyen bir vergi. Nispi vergi ise yüksek fiyattan satılan sigaralardan oransal vergi alınmasını sağlıyor. Nispi vergi oranı enflasyondan bağımsız olarak değiştirilebiliyor. Sektör yetkilileri eğer nispi oranda bir artış düşünülseydi dün Resmi Gazete’de çıkan kararda yer alacağı düşüncesiyle başka bir artış beklemiyorlar. Genellikle sigara ve içkideki vergi artışları 31 Aralık gecesi mükerrer yayımlanan Resmi Gazete’de yer alıyordu. Geçen yıl 31 Aralık tarihli Resmi Gazete’de içki üzerinden alınan vergiler arttılmıştı. Sigara vergileri ise 5 Ocak 2019 günü artırılmıştı. 5 Ocak’ta sigara üzerinden alınan vergi sistemi değiştirildi. Yüzde 63 olan nispi vergi oranı yüzde 67’ye yükseltildi. Nispi vergi oranının çarpan etkisi yüksek. Düşük sigaraları ilgilendiren asgari maktu kaldırılmıştı. Mayısta asgari maktu geri geldi. Temmuzda maktu ve asgari maktu enflasyona göre arttırıldı. 15 Ağustosta da asgari maktu tekrar artırıldı.