Sıfırlanan ihracatı yeniden arttıracak
ABD’nin Türkiye’den çelik ithalatına vergiyi yüzde 50’den yüzde 25’e indirmesi çelik üreticilerini sevindirdi.
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, ABD’nin vergi artırımının bu ülkeye olan çelik ihracatını sıfır seviyesine düşürdüğünü belirterek, “2017’de 1.6 milyar dolarlık ihracatımız 2019 başlarında hemen hemen sıfıra gelmişti. Vergi indirimiyle ABD piyasasında yükselen fiyatlar karşısında avantajlı duruma geçerek yeniden ihracat yapabileceğiz” dedi. Yayan, ABD’nin çelik ithalatı vergisini indirmesi kararıyla ilgili olarak Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Zaten yüzde 25’lik ek vergi hukuki bir temele dayanmıyordu. Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olduğu iddiası da doğru değildi. Alınan indirim kararı olumlu ama gecikmiş bir karar. Zaten bizim yüzde 25’lik vergi uygulanan ülkeler arasında da olmamız gerekiyor. Çünkü iki ülke ticari ilişkilerinde biz açık veren bir ülkeyiz. 420 milyar dolar ticaret fazlası olan Çin ile bir tutulmamız, siyaseten de NATO ilişkilerimiz açısından da olmaması gereken bir durumdu.” Yayan, Türkiye’nin ABD’ye çelik ihracatının 2018’de 1 milyon tonun altına düştüğünü, 2019 başında da yok seviyesine geldiğini belirterek, üreticinin bu kaybını telafi edebilmek için AB, Afrika ve Uzakdoğu pazarına yöneldiğini söyledi. Bu pazarlar sayesinde çelik ihracatında 2018’de düşüş olmadığı gibi yüzde 20 artış sağlandığını ifade eden Yayan, vergi indirimiyle yeniden birkaç 100 milyon dolarlık ihracat mümkün olabileceğini söyledi.
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