Sıfırlanan ihracatı yeniden arttıracak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSıfırlanan ihracatı yeniden arttıracak
GeriEkonomi Sıfırlanan ihracatı yeniden arttıracak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
18.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sıfırlanan ihracatı yeniden arttıracak

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Sıfırlanan ihracatı yeniden arttıracak

ABD’nin Türkiye’den çelik ithalatına vergiyi yüzde 50’den yüzde 25’e indirmesi çelik üreticilerini sevindirdi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, ABD’nin vergi artırımının bu ülkeye olan çelik ihracatını sıfır seviyesine düşürdüğünü belirterek, “2017’de 1.6 milyar dolarlık ihracatımız 2019 başlarında hemen hemen sıfıra gelmişti. Vergi indirimiyle ABD piyasasında yükselen fiyatlar karşısında avantajlı duruma geçerek yeniden ihracat yapabileceğiz” dedi. Yayan, ABD’nin çelik ithalatı vergisini indirmesi kararıyla ilgili olarak Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Zaten yüzde 25’lik ek vergi hukuki bir temele dayanmıyordu. Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olduğu iddiası da doğru değildi. Alınan indirim kararı olumlu ama gecikmiş bir karar. Zaten bizim yüzde 25’lik vergi uygulanan ülkeler arasında da olmamız gerekiyor. Çünkü iki ülke ticari ilişkilerinde biz açık veren bir ülkeyiz. 420 milyar dolar ticaret fazlası olan Çin ile bir tutulmamız, siyaseten de NATO ilişkilerimiz açısından da olmaması gereken bir durumdu.” Yayan, Türkiye’nin ABD’ye çelik ihracatının 2018’de 1 milyon tonun altına düştüğünü, 2019 başında da yok seviyesine geldiğini belirterek, üreticinin bu kaybını telafi edebilmek için AB, Afrika ve Uzakdoğu pazarına yöneldiğini söyledi. Bu pazarlar sayesinde çelik ihracatında 2018’de düşüş olmadığı gibi yüzde 20 artış sağlandığını ifade eden Yayan, vergi indirimiyle yeniden birkaç 100 milyon dolarlık ihracat mümkün olabileceğini söyledi.

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Son dakika... Köprü geçiş cezalarıyla ilgili önemli gelişme! TBMM'ye sunuldu...

Çırak olarak başladı... Şimdi 24 ülkeye ihraç ediyor

Bakkalın veresiye defterini satın alarak borçluları sevindirdi

O ülkeden resmen akın var! Sadece 4 ayda yüzde 48 arttı