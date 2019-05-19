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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
19.05.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! Ucuzlaması bekleniyor

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Sıfır otomobil almak isteyenler dikkat! Ucuzlaması bekleniyor

AK Parti’nin torba yasa teklifi ile birlikte hurda teşviki tavanı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması planlanıyor. Bunun gerçekleşmesi halinde 5 bin lira ekstradan indirimle otomobil sahibi olunabilecek.

Sıfır otomobil almak isteyenlere otomotiv şirketleri kampanya üzerine kampanya düzenliyor.

Bununla birlikte AK Parti, torba yasa teklifinde bulundu ve hurda teşvikinde 10 bin lira ÖTV indirimini 15 bin liraya çıkarmayı planlıyor.
Mevcut hurda teşvikinde matrahı 70 bin lirayı aşmayan otomobiller için 10 bin lira, matrahı 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanlar için 8 bin lira, matrahı 120 bin lirayı aşanlar için ise 3 bin lira ÖTV indirimi sağlanıyor.

HURDA ARABASI OLMAYAN DA YARARLANIYOR

Otomobil satış bayileri kendilerine aldıkları hurda araçları müşterilerine sunarak hurda indiriminden faydalanılmasını sağlıyor. Sıfır otomobillerdeki satışların düşmesi nedeniyle otomobil satış bayileri bunun yanında özel indirimler, aksesuar ve bakım hediyesi ile uygun kredi faizlerini de müşterilerine sunuyor.

YENİ TEŞVİĞİN 1 TEMMUZ’DA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

AK Parti’nin torba yasa teklifinin yasalaşması halinde indirimlerin 1 Temmuz’dan itibaren devreye girmesi bekleniyor.

İŞTE O TASLAK MADDE

"7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında, 16 ve daha büyük yaştaki otomobil, panelvan, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, tır çekicisi cinsi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin, Cumhurbaşkanınca araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre tespit edilmek suretiyle terkin edilebilecek üst sınırının 10.000 Türk lirasından 15.000 Türk lirasına yükseltilmesi amaçlanmaktadır."

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
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