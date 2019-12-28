Sıfır konuta faiz müjdesi

KONUT alacak vatandaşa faiz müjdesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi. Şırnak’ta iş dünyasıyla bir araya gelen Bakan Albayrak, Şırnak’a gelirken kamu bankaları ile görüştüklerini aktararak, “Dedik ki yeni yılda güzel bir haber verelim. Bunu da Şırnak’tan verelim. Kamu bankalarımızla istişare ettik, konuştuk. Gayrimenkul, konut sektörü önemli. Özellikle bu noktada iyileşmeleri vatandaşlara hemen yapmamız lazım. Türkiye üzerinden güzel bir mesajı da Şırnak’tan verelim. Onlardan geldi teklif, biz de ‘Memnun oluruz’ dedik. 1 Ocak itibarıyla özellikle sıfır konut faizlerinde 0.99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0.79’a indirelim’ diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

HEDEF YÜZDE 8.5

Ekonomide sağlanan iyileşmelerin yansımalarının süreceğine vurgu yapan Bakan Albayrak, “Her iyileşmede bunu topluma yansıtmaya devam edeceğiz. Gerek inşaat gerek yan sektörler bu manadaki maliyetler faizler daha da düşecek. Kamu bankaları bunun öncülüğünü yapıyor. Piyasadaki diğer bankalar da yavaş yavaş geliyor. Biraz fazla yavaş geliyorlar ama onlar da hızlanacaklar 2020 yılında” şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak, ekonomide geçen yıla oranla sağlanan gelişmeye değinerek, şunları söyledi: “2020, enflasyonda çok daha güçlü iyileşmeleri, daha düşük oranları ve faizleri göreceğimiz bir yıl olacak. 2020 için ortaya koyduğumuz hedef yüzde 8.5. İnşallah bunun da altında bir performans ile 2020’de çok daha başarılı bir yıl yaşayacağız. Tabi enflasyonla mücadelede bu başarı sürecini şahit olduğumuzun ötesinde faizlerde gördük. Yüzde 24’lerde olan Merkez Bankası faiz politikası sadece 4-5 ayda yarı yarıya 12 puan düşerek tarihi bir indirime şahit olduk. Değişimin içinde bankacılık sektörü de var. Özellikle kamu bankalarımızın öncülüğünde piyasaları rahatlatmaya yönelik çok önemli iyileştirmeler yaşadık.”

İNDİRİM NEDEN YENİ KONUTTA?



KONUT kredi faizlerindeki düşüşle beraber son aylarda konut pazarı hareketlendi. Yılın ilk yarısında yaşanan düşüş ikinci yarıda telafi edildi. Ancak son dönemde yaşanan artışta ağırlık 2. el konutta oldu. Birbirine çok yakın seyreden birinci ve ikici el satışta makas giderek açıldı ve sıfır konutun payı yüzde 35’e kadar geriledi. 11 ayda 1 milyon 146 bin 655 konut satılırken, bunun 710 bin 453’ü ikinci el oldu. Sektör temsilcileri son aylarda “Sıfır konut alımını teşvik edecek adımlar atılmalı” mesajını sıkça dile getirdi ve beklenen o adım geldi.

ÜRETİCİYE PİYANGO



İNŞAATÇILAR Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım:

1) “Kamu bankalarının birinci el konutlara verilecek kredilerdeki faizin yüzde 0.79’a indirileceğini açıklaması, üreticiler için yılbaşı piyangosu oldu. Bu haberle birlikte yeni yıla daha şevkle gireceğiz.”

2) “Bu indirimin etkisiyle mevsimsellik özelliğine sahip ocak ayı satışlarının değişeceğini ve ‘bekle-gör’ çizgisindeki müşteri tavrının “bu fırsat kaçmaz” şekline dönüşeceğini düşünüyorum.”

3) “Bir hafta sonra biteceği açıklanan tapu harç ve KDV indirimindeki teşviklerin devam ettirilmesi yönünde atılacak ikinci bir adım, sektördeki yeni projelerin başlaması için cesaret verecektir.“

SON 5 YILIN EN İYİ FIRSATI



Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas:



1) “Son 5 yıldır kamu bankalarının sunduğu en cazip faiz oranı devreye giriyor.”

2) “Hem vatandaş avantaj sağlayacak, hem de üretici rahatlayacak.”

3) “Vatandaşlar 20-30 yıllık evler yerine, yeni depreme dayanıklı sağlıklı evlere yönelecek.”

4) “Mevcut inşaatlar hızlanacak, yeni projeler 2020 Mart-Nisan’da devreye girecek. Bu da istihdama ve ekonomiye pozitif katkı sağlayacak.”