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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
08.07.2018 - 12:59, Son Güncelleme:

Sıfır kilometre aldığı araç boyalı çıktı

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Sıfır kilometre aldığı araç boyalı çıktı

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan Mevlüt Berktaş’ın sıfır kilometre aldığı otomobilin, boyalı olduğu ortaya çıktı. Berktaş’ın mahkemeye başvurmasının ardından aracın fabrikada ikinci kez boyandığı belirlendi. Mahkeme, yeni araç verilmesine karar verdi.

GÜZELBAHÇE’DE gıda toptancılığı işiyle uğraşan Mevlüt Berktaş, 2015 yılında 70 bin liraya sıfır kilometre otomobil aldı. Bir yıl sonra aracını değiştirmek için aynı otomobil bayisine giden Berktaş, burada beğendiği başka bir araçla kendi aracını takasla değiştirmek istedi. Bayideki görevliler Berktaş’ın aracını kontrol ettiklerinde, sağ ve sol kapısı, sağ ve sol ön çamurluk ile arka bagaj kapağında boya kalınlığının fazla olduğu ortaya çıktı.

Bu durum karşısında şaşkına dönen Berktaş’ın, aracı kendilerinden aldığını söylemesine rağmen bayi sorumluğu kabul etmedi.

Bunun üzerine Berktaş, İzmir 2. Tüketici Mahkemesi’nde aracın değiştirilmesi için bayiye dava açtı. Davalı bayi ise aracın bazı bölümlerinde boyanın minimum değerler yerine maksimum değerlerde bulunduğunu, aracın orijinal olduğunu ve bu durumun ayıp olarak değerlendirilemeyeceği yönünde savunma yaptı. Berktaş ise aracın değer kaybına uğradığını belirterek mağduriyetinin giderilmesi için aracın yenisiyle değiştirilmesi talebinde bulundu. Bilirkişi raporunda da aracın belirtilen bölümlerindeki boya kalınlığının fazla olduğu tespit edilirken, kullanıcı hatasının bulunmadığı ve Berktaş’ın değer kaybı nedeniyle mağdur olduğu vurgulandı.

Yargılama sonunda mahkeme, Berktaş’ı haklı bularak, bayinin aracı sıfırıyla değiştirmesine, 2015 yılında alınan aracın güncel modelinin bulunmaması durumunda ise güncel maddi değerinin Berktaş’a ödenmesine karar verdi.

Sıfır kilometre aldığı araç boyalı çıktı

'FABRİKADA İKİNCİ KEZ BOYANMIŞ’

Aldığı aracın bazı bölümlerinin ikinci kez boyandığını iddia eden Berktaş, "2015 yılında bayiden bu aracı aldım. Bir yıl sonra değiştirmeye karar verdik. Aynı bayiye gittiğimde orada bir araç beğendik ve takas etmeye karar verdik. Tüm pazarlıklar yapıldı, bayidekiler aracı kontrol etmek istediler. Kontrol ettiklerinde aracın sağ ve sol kapısı, sağ ve sol ön çamurluğunun boya kalınlığının standartların üzerinde olduğu ve arka bagaj kapağında boya altında pislik olduğu belirlendi. Ben de aracı kendilerinden aldığımı söyledim ama orijinal verdiklerini söyleyip, kusuru kabul etmediler. Mahkeme beni haklı buldu. Aracın sıfırıyla değiştirilmesine karar verdiler. Aracın bazı yerleri fabrikada ikinci kez boyanmış" dedi.

Mahkemenin verdiği karara rağmen müvekkilinin zararının karşılanmadığını belirten avukat Mehmet Deniz Apa ise icra takibi başlattıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Müvekkilimin aldığı aracın bazı bölümlerinde boya kalınlıkları normalin çok üzerinde. Bu ise gizli ayıp olarak kabul ediliyor. Mahkeme, bilirkişi raporu ve aldığımız ekspertiz raporlarıyla bizi haklı buldu. Aracın sıfırıyla değiştirilmesine, güncel modelinin bulunmaması durumunda ise güncel maddi değerinin karşılanmasına karar verdi. Karara rağmen firma zararımızı karşılamadığı için icra yoluna gittik."

 

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