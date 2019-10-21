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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANIL UÇAN / İSTANBUL, (DHA)
21.10.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Sıfır Atık Mavi Projesine Sabiha Gökçen Havalimanı da katıldı

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Sıfır Atık Mavi Projesine Sabiha Gökçen Havalimanı da katıldı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık hareketi kapsamında yürütülen Sıfır Atık Mavi Projesine İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı da katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık hareketi kapsamında 10 Haziranda TURMEPAnın katkılarıyla yeni bir adım atıldı ve Türkiyeyi çevreleyen denizlerin korunmasını hedefleyen Sıfır Atık Mavi Projesi hayata geçirildi. Doğal kaynakların korunarak verimli ve etkin bir şekilde kullanılması ile gelecek nesillere berrak denizler ve temiz bir çevre bırakmak amacıyla bu mavi yolculuğa toplumun tüm kesimlerini dahil etmeyi hedefleyen TURMEPA'nın projesine İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da katıldı.

TURMEPA ile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı arasında başlatılan iş birliği kapsamında, havalimanı çalışanlarından oluşan 500 kişiye Sıfır Atık Mavi Dönüşüm ve deniz ekosistemi eğitimleri verildi. Ayrıca TURMEPA'nın Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Sualtı Atık Sergisi, havalimanında sergilenecek. Sergi sayesinde milyonlarca havalimanı yolcusunun denizler konusunda farkındalığının artırılması sağlanacak.

AMAÇ SIFIR ATIK KONUSUNDA FARKINDALIK YARATMAK

Havalimanı olarak amaçlarının sıfır atık konusunda farkındalık yaratmak olduğunu belirten İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanının Kalite ve Güvence Müdürü Şebnem Başsaka, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

Sıfır atık yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2019 yılının Temmuz ayında yayımlandı. Bizler de havalimanları olarak bu yönetmelik kapsamında sıfır atık belgesini 2020 sonuna kadar almak ve tamamlamak, üzerimize düşen yükümlülükleri tamamlamak zorundayız. Bizim için itici bir güç oldu. Biz kuruluşumuzdan itibaren atık yönetimini sistematik bir şekilde yönetiyoruz. Ancak yeni bir yönetmelik ve yeni bir hedeflerin ortaya konmasıyla birlikte biz de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için önce eğitimlerle başladık. Yaklaşık 500 personelimize sıfır atık farkındalığı yaratmak ve bilgilerini biraz güncellemek için TURMEPA ile bir iş birliği sözleşmesi oluşturduk. TURMEPAnın katkıları ile 5 gün boyunca yaklaşık 500 personelimize sıfır atık konusunda bilinçlendirme eğitimi verdik. Amacımız öncelikle kendi şirket personelimizde farkındalık yaratmak. Akabinde hedefimiz tüm havalimanı çalışanlarına bu farkındalığı kazandırmak. Daha sonra bizi tercih eden yolculara ve yolcu yakınlarına ulaşarak onlarda da benzer farkındalık ve sorumluluk bilincini oluşturmak."

 

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