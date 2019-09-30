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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EMRE ESER
30.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sıfır atık atağı!

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Sıfır atık atağı!

Dünyada çöp üretimi çok yüksek olan kentlerden biri de İstanbul. Bu kapsamda daha bilinçli bir kent yaşamı oluşturmak için geçen yıl harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “Sıfır Atık” vizyonu kapsamında uygulamaya başladığı çevre dostu adımlar da güzel sonuçlar verdi.

İBB’nin 1 Ekim 2018’de İstanbul’un farklı noktalarına yerleştirdiği akıllı geri dönüşüm konteynerleri ile çevreyi kirleten plastik ve alüminyum gibi atıkların geri dönüşümü sağlanıyor. Ayrıca İstanbullular’ın bu konteynerlere attığı atık karşılığında İstanbulkartlar’ına para yükleniyor. Bu proje çerçevesinde 1 Ekim tarihinden bugüne kadar İstanbul sokaklarında ve çeşitli noktalardaki bu makinelerde 3.4 milyon pet şişe ve 675 bin alüminyum kutunun dönüşümü sağlandı. Toplamda 75 bin kilogram ağırlığındaki 4.1 milyon şişenin dönüşümü sağlandı. Bu geri dönüşümün karşılığında İstanbullular’ın sahip olduğu İstanbulkartlar’a 179 bin 543 liralık bakiye yüklemesi gerçekleştirildi. Konteynerlerde 0.33’lük 10 gram pet şişe için 2 kuruş, 0.50’lik 16 gramlık pet şişe için 3 kuruş, 1 litrelik 32 gram pet şişe için 6 kuruş, 1.5 litrelik 45 gram pet şişe için 9 kuruş, 0.33’lük 12 gram alüminyum kutu için 7 kuruş, 0.50’lik 16 gram alüminyum kutu için 9 kuruş ücret yüklemesi yapılıyor.

CAM ŞİŞE 4 BİN YIL BEBEK BEZİ 550 YIL

İNSANLARIN çoğu zaman önemsiz görüp çevreye bıraktıkları atıkların doğada yok olma süreleri ise şöyle: Strafor 2 milyon yıl, cam şişe 4 bin yıl, plastik bin yıl, poliüretan (sentetik fiberler ve yapıştırıcılar) bin yıl, telefon kartı bin yıl, kaset bin yıl, su borusu bin yıl, balık oltası 600 yıl, bebek bezi 550 yıl, plastik tabak 500 yıl, pet şişe 400 yıl, deterjan 400 yıl, pil 300 yıl, alüminyum 100 yıl, çakmak 100 yıl, sakız 25 yıl, yün çorap 4 yıl, izmarit 2 yıl.

Sıfır atık atağı

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