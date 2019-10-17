Sıfır araç kredisi faiz oranları ne kadar? Araç kredisi hangi bankalarda geçerli?
Ticari ve binek araçlar için geçerli olan sınıf araç kredisi faiz oranları, otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yerli üretim yapan firmaların araçlarında geçerli olan faiz oranları, binek araçlar için 50-120 bin lira, ticari araçlarda ise 72-500 bin lira arasında kredi imkanı tanıyor. Peki, sıfır araç kredisi faiz oranları ne kadar? Araç kredisi hangi bankalarda geçerli?
1 Ekim tarihinde başlayan sıfır araç kredisi imkanı, 31 Aralık 2019 tarihinde son bulacak. Elini çabuk tutup araç sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, internet üzerinden bankaların güncel faiz oranlarını araştırıyor. Taşıt kredisi faiz oranları, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinde geçerli olacak. Peki, taşıt kredisi faiz oranları hangi bankada ne kadar olacak? İşte, o konu hakkında detaylar.
Taşıt kredisi faiz oranları, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinde geçerli olmaktadır. Yerli üretimi desteklemek amacıyla sadece Türkiye'de üretim yapan firmaların araçlarına sağlanan bu imkan, binek araçlar için 50 ila 120 bin lira arasında değişirken, ticari araçlarda ise 72 ila 500 bin lira arasında yer almaktadır.
Firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için;
GÜNCEL FAİZ ORANLARI NE KADAR?
Araç Tipi (0 km)
Kredi Tutarı
Vade (Ay)
Faiz Oranı (Aylık)
Binek Araçlar
50.000-120.000
18-36
%0,49-%0,69
Ticari Araçlar
72.000-500.000
36-60
%0.49-%0.69
*Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklik gösterebilecektir.
HANGİ ARAÇLAR İÇİN GEÇERLİ?
Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota
Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC, Mercedes, GAZ
TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASINA BİR MARKA DAHA KATILDI
Kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyasına otomotiv şirketleri katılmaya devam ediyor. En son katılan ise GAZ Grubu oldu.
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile gerçekleştirilen otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.
Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak GAZ Grubu firması ile işbirliğine gidildi ve grubun Türkiye’de ürettiği Gazelle marka hafif ticari araçlar da anlaşma kapsamına girdi.
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