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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Salim UZUN
09.08.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Side'de 5 yıldızlı otelde 'rezalet'

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
Side'de 5 yıldızlı otelde 'rezalet'

ANTALYA Manavgat İlçesi Side Mahallesi’nde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otele erken rezervasyon yaptıran onlarca tatilci otel yönetimi ile tur şirketi arasında yaşanan sözleşme anlaşmazlığının mağduru oldu. Tur şirketini sözleşme gereklerini yerine getirmemekle suçlayan otel yönetimi, tatil hayali ile binlerce TL ödeme yapıp rezervasyon yaptıran misafirleri otele kabul etmedi. Haberin yayınlamasından sonra otel geri adım attı.

Yaşananlarla ilgili Hürriyet’e konuşan rezervasyon mağduru Ender Bayram, “Rezervasyonumuzu 2017 Aralık ayında yapıp 8 bin TL ödedik. Tüm onaylarımızı aldıktan sonra İstanbul’dan yola çıktık. Hatta oteli övdüğümüz arkadaşlarımız da aynı tur şirketine ödeme yapıp bize katıldı. Ancak Antalya’ya geldiğimizde büyük bir şok yaşadık” dedi.

ODALARA ALINMIYORUZ

Otel yetkililerinin, “Tur şirketi ile sözleşmemizi iptal ettik. Sizi otele alamayız” dediğini aktaran Bayram, “Şu an ödemesini yaptığımız, rezervasyon onayı aldığımız otele giremiyoruz. Bizim gibi onlarca mağdur var. Tatil hayali ile yüzlerce kilometre yol geldiğimize mi yanalım, kapıda kaldığımıza mı? Üstelik tatmin edici hiçbir açıklama da yapılmıyor” diye konuştu.

Sidede 5 yıldızlı otelde rezalet

NEDEN BİLGİLENDİRİLMEDİK?

Yaşanan mağduriyeti ilgili bakanlık ve tüketici mahkemesine taşıyacaklarını belirten Bayram, şöyle devam etti: “Otelle tur şirketi arasında yaşanan anlaşmazlık neden bizi ilgilendirsin? Biz tüketici olarak tüm işlemleri yerine getirdik. Üstelik böyle bir anlaşmazlık varsa neden önceden bilgilendirilmedik? Bu yapılan turizmi katletmek.”

Sidede 5 yıldızlı otelde rezalet


OTELDEN YAZILI AÇIKLAMA

Otelin santral numarasına yanıt verilmezken, otele ait resmi internet sitesi üzerinden şu açıklama yapıldı: “01.08.2018 tarihi itibariyle Calista Tur ile olan sözleşme; acentenin taahhütlerini yerine getirmemesi, otel üzerinden fazla satışlar yapması ve neticesinde otelin olumsuz yorumlarla itibarının zedelenmesinden dolayı tek taraflı olarak fesih edilmiştir. 09.08.2018 (Perşembe) tarihi itibariyle Calista Tur aracılığıyla rezervasyon yaptıran misafirlerin otele giriş işlemi yapılmayacaktır.”

GERİ ADIM ATTILAR

BU açıklamadan birkaç saat sonra Hürriyet’in haberi sonrasında mağdur tatilcilerin otele girişlerinin kabul edildiği öğrenildi. Hürriyet’e konuşan mağdurlar, “Olay hurriyet.com.tr’de yayımlanınca jandarma ve Turizm İl Müdürlüğü devreye girdi. Hemen ardından apar topar odaya kabul edildik. Ancak tur şirketi hala ortada yok” diye konuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (09.08.2018)
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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