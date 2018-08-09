Side'de 5 yıldızlı otelde 'rezalet'
ANTALYA Manavgat İlçesi Side Mahallesi’nde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otele erken rezervasyon yaptıran onlarca tatilci otel yönetimi ile tur şirketi arasında yaşanan sözleşme anlaşmazlığının mağduru oldu. Tur şirketini sözleşme gereklerini yerine getirmemekle suçlayan otel yönetimi, tatil hayali ile binlerce TL ödeme yapıp rezervasyon yaptıran misafirleri otele kabul etmedi. Haberin yayınlamasından sonra otel geri adım attı.
Yaşananlarla ilgili Hürriyet’e konuşan rezervasyon mağduru Ender Bayram, “Rezervasyonumuzu 2017 Aralık ayında yapıp 8 bin TL ödedik. Tüm onaylarımızı aldıktan sonra İstanbul’dan yola çıktık. Hatta oteli övdüğümüz arkadaşlarımız da aynı tur şirketine ödeme yapıp bize katıldı. Ancak Antalya’ya geldiğimizde büyük bir şok yaşadık” dedi.
ODALARA ALINMIYORUZ
Otel yetkililerinin, “Tur şirketi ile sözleşmemizi iptal ettik. Sizi otele alamayız” dediğini aktaran Bayram, “Şu an ödemesini yaptığımız, rezervasyon onayı aldığımız otele giremiyoruz. Bizim gibi onlarca mağdur var. Tatil hayali ile yüzlerce kilometre yol geldiğimize mi yanalım, kapıda kaldığımıza mı? Üstelik tatmin edici hiçbir açıklama da yapılmıyor” diye konuştu.
NEDEN BİLGİLENDİRİLMEDİK?
Yaşanan mağduriyeti ilgili bakanlık ve tüketici mahkemesine taşıyacaklarını belirten Bayram, şöyle devam etti: “Otelle tur şirketi arasında yaşanan anlaşmazlık neden bizi ilgilendirsin? Biz tüketici olarak tüm işlemleri yerine getirdik. Üstelik böyle bir anlaşmazlık varsa neden önceden bilgilendirilmedik? Bu yapılan turizmi katletmek.”
OTELDEN YAZILI AÇIKLAMA
Otelin santral numarasına yanıt verilmezken, otele ait resmi internet sitesi üzerinden şu açıklama yapıldı: “01.08.2018 tarihi itibariyle Calista Tur ile olan sözleşme; acentenin taahhütlerini yerine getirmemesi, otel üzerinden fazla satışlar yapması ve neticesinde otelin olumsuz yorumlarla itibarının zedelenmesinden dolayı tek taraflı olarak fesih edilmiştir. 09.08.2018 (Perşembe) tarihi itibariyle Calista Tur aracılığıyla rezervasyon yaptıran misafirlerin otele giriş işlemi yapılmayacaktır.”
GERİ ADIM ATTILAR
BU açıklamadan birkaç saat sonra Hürriyet’in haberi sonrasında mağdur tatilcilerin otele girişlerinin kabul edildiği öğrenildi. Hürriyet’e konuşan mağdurlar, “Olay hurriyet.com.tr’de yayımlanınca jandarma ve Turizm İl Müdürlüğü devreye girdi. Hemen ardından apar topar odaya kabul edildik. Ancak tur şirketi hala ortada yok” diye konuştu.
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