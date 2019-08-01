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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
01.08.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Sichuan'ın İstanbul-Chengdu seferi 'A350' ile yapılacak

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Sichuan'ın İstanbul-Chengdu seferi 'A350' ile yapılacak

Çinli Sichuan Hava Yolları, İstanbul-Chengdu arasındaki tarifeli seferleri yeni nesil "Airbus A350" uçağıyla icra edecek.

Çinli Sichuan Hava Yolları, İstanbul-Chengdu arasındaki tarifeli seferleri yeni nesil "Airbus A350" uçağıyla icra edecek.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde sefer için düzenlenen törene, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, hava yolu şirketinin temsilcileri ile İGA'nın bazı yöneticileri katıldı.

Başkonsolos Cui, kontuarda yolculara sefer hakkında bilgi vererek, soruları cevaplandırdı.

Sichuanın İstanbul-Chengdu seferi A350 ile yapılacak

Daha sonra Chengdu kentinin sembolü de olan panda figürünün yer aldığı uçağa geçen Cui, basın mensuplarına Türkçe olarak yaptığı açıklamada, nisan ayında İstanbul'dan başlayan seferlerde doluluk oranlarının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Cui, hattaki yolcu sayısının yüksekliği nedeniyle şirketin uçak tipini büyütme kararı aldığını ifade ederek, "Airbus A350" uçağıyla ekim ayına kadar sürekli uçulacağını belirtti.

Üç gün boyunca seferlerin panda figürlü uçakla yapılacağını kaydeden Cui, kışın yolcu sayısının yüksek olması halinde aynı uçak tipiyle devam edileceğini bildirdi.

Cui, son teknoloji ile donatılan uçağın Türk ve Çinli yolcular için önemli olduğunu vurgulayarak, "Ben göreve geldikten sonra Çin ile Türkiye arasında üç yeni hat başladı. Pekin'den sadece THY uçuyordu. Bir buçuk yıl içinde iki Çin hava yolu, üç Çin kentinden sefere başladı. İnşallah fazla gayret sarf ederek, daha fazla şehirden ve yoğun bir şekilde bu uçuşların sayısını artırmaya çalışacağım." dedi.

Sichuanın İstanbul-Chengdu seferi A350 ile yapılacak

Çin'in Türk vatandaşlarına uyguladığı vize konusunda bazı kolaylıklar sağlandığını dile getiren Başkonsolos Cui, prosedürlere uyulması halinde vize alınabileceğini söyledi.

BEŞ GÜNDE ÇİN VİZESİ

Cui, başkonsolosluğun resmi sitesinde kuralların yazılı olduğunu hatırlatarak, "Ben göreve gelmeden önce 7 çalışma gününde vize veriliyordu. Geldikten sonra hem bizim iç formaliteyi hem de vize koşullarını düzenledik. Şimdi ise bir hafta, yani beş çalışma günü içinde vize alabileceğinizi söyleyebiliriz." diye konuştu.

Vize için başvuru merkezine gidilebileceğini belirten Cui, 1 Ocak 2017'den sonra ilk kez Çin vizesi almak için parmak izi alındığını, bu nedenle vizelere kişisel olarak başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

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