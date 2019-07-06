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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.07.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Sıcak havayı fırsat bilen akın etti! Son durum böyle görüntülendi

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Sıcak havayı fırsat bilen akın etti! Son durum böyle görüntülendi

Antalya ve Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler, denizde yüzmenin keyfini çıkardı.

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  • Turizm merkezlerinde yoğunluk
  • Turizm merkezlerinde yoğunluk
  • Turizm merkezlerinde yoğunluk
  • Turizm merkezlerinde yoğunluk
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Turizmin merkezlerinden Antalya ve Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler, denizde yüzmenin keyfini yaşadı. Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 40, deniz suyu sıcaklığı 29 derece ve nem oranı ise yüzde 28 olarak ölçüldü.

Sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasıyla vatandaşlar ve turistler plajlara akın etti. Yoğunluğun yaşandığı Konyaaltı Sahili'nde çok sayıda kişi denizde yüzüp güneşlendi. Bazıları, su sporları yaparak eğlenceli zaman geçirdi.

Sıcak havayı fırsat bilen akın etti Son durum böyle görüntülendi
Aileleriyle sahile gelen çocuklar ise hem yüzdü hem de parklardaki yerden püskürtülen sularla oynayarak eğlendi.

Sıcak havanın etkili olduğu Gazipaşa ilçesinde de turistler bahçelerden çilek topladıktan sonra Kral Koyu'na geçerek denizde serinledi. Turkuaz rengiyle ünlü koyda doğal güzelliklerin keyfini çıkartan turistler de ilçedeki mavi turlarlar eşsiz koyları keşfediyor.

Kral Koyu'nu beğendiğini söyleyen Litvanyalı Ugne Kemzüraıte, Gazipaşa'da denizin çok güzel olduğunu söyledi.

Sıcak havayı fırsat bilen akın etti Son durum böyle görüntülendi
Muğla

Muğla'da da yerli ve yabancı turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü kentte tatilciler serinlemek için sahillere akın etti.

Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi yakın illerden gelen turistlerle doldu. Halk plajında güneşin ve denizin keyfini çıkaran tatilciler, serinlemek için sık sık denize girerken, kimileri de Akyaka'dan kalkan günübirlik tur tekneleriyle Gökova Körfezi koylarında gezintiye çıktı.

Sıcak havayı fırsat bilen akın etti Son durum böyle görüntülendi
Hava sıcaklığının 41, deniz suyu sıcaklığının da 24 derece ölçüldüğü Marmaris'te turistler Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı, Turunç ile İçmeler sahillerini doldurdu. Turistler denize girip serinledi, kumsalda güneşlendi, su sporları yaparak eğlendi.

Cadde ve sokaklarda sakinlik gözlenirken, su parklarında ve sahillerdeki işletmelerde yoğunluk yaşandı. Marmaris Körfezi'nde adrenalin sevenler deniz paraşütüyle uçtu ve jet-skiye bindi.

Sıcak havayı fırsat bilen akın etti Son durum böyle görüntülendi
Bodrum ve Fethiye

Tatil için Bodrum'u tercih edenler Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. İlçede sahil kesiminde hareketlilik yaşanırken, sıcak hava nedeniyle cadde ve sokakların sakin olduğu görüldü.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki otellerin sahillerinde de yoğunluk gözlendi. Bazı tatilciler, yatlarla koylara açılarak serin sularda denize girmeyi tercih etti.

Sıcak havayı fırsat bilen akın etti Son durum böyle görüntülendi
Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da vatandaşlar denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi pistinden yamaç paraşütüyle havalanarak, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı buldu.

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