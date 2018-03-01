Sıcacık bir yuva onların da hakkı!

EVLERİMİZDE yaşayan kedi ve köpeklerin yanında sokakta ve barınakta yaşayan hayvanları da düşünüyoruz. Hatta belki de daha fazla! Malum sokak hayvanları bu soğuk kış günlerinde hem yiyecek bulmak hem de vücut ısılarını korumak zorunda. Onlar mahallelerimizi, şehirlerimizi paylaştığımız dört ayaklı dostlarımız... Şirketler de bu konuda duyarsız kalmıyor. Giderek daha fazla sayıda firma sokak hayvanları için sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirerek, binlerce hayvanın hayatına dokunuyor. Yaptığımız küçük bir araştırmada dahi karşımıza onlarca proje çıkması umut verici. İşte onlardan bazıları:

KEDİLER ÜŞÜMESİN DİYE

Avusturya merkezli ısı yalıtım malzemesi üreticisi Austrotherm’in Türkiye bölümü, binalarda ısı yalıtımı konusunda farkındalığı artırmak amacıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokak kedileri için ısı yalıtımlı ev üretiyor. Konutlardaki mantolama işlemi için kullanılan malzemelerden yapılan ısı yalıtımlı evler, yağmur ve çamur geçirmeyen özel boyalarla kaplanıyor. Sokak kedileri için sıcak bir yuva haline getirilen evler sayesinde kediler kışın soğuktan, yazın da aşırı sıcaklardan korunabiliyor. Kedilerin barınması için yapılan ısı yalıtımlı evler belirli bölgelerdeki park ve bahçelere bırakılıyor. Ayrıca şirket tarafından her cuma sosyal medyada #herkedininbireviolsun etiketiyle kedi fotoğrafı paylaşanlar arasından 5 kişiye bu evler hediye ediliyor. Sanatçı Sezen Aksu ile oyuncu Mert Fırat, Aslı Enver ve Begüm Birgören gibi birçok ünlü de sosyal medya hesapları üzerinden projeye destek vermiş. Austrotherm Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Tolga Celayer, evlerden ilk etapta 500 adet üretildiğini belirterek, “Şimdi yavaş yavaş 500’ün üzerine çıkıyoruz. Çok fazla talep var. Bu yüzden stok da yapmak istiyoruz” diyor.

3 BİN KEDİYİ ‘EV’LENDİRDİ

Hürriyet Emlak, sokak hayvanları için farkındalık yaratmak ve sahipsiz kedileri korumak adına 3 bin adet “Hürriyet Emlak Yuvası” dağıttı. 2016’da da aynı projeyi hayata geçiren Hürriyet Emlak, yuva sayısını geçen yıl üç katına çıkardı. Böylece daha fazla yuva ile sahipsiz kedilerin korunmasını sağlayan Hürriyet Emlak, dağıtımı bizzat kendi yaptı. İlk etapta farklı semtlerde yaşayan çalışanlarına evlerinin çevresine yerleştirmeleri için dağıtıma başladı. Emlak ofislerinin de dağıtımı ile daha fazla kedinin korunması amaçlandı. Sonraki aşamada kış şartlarının zor olduğu illerden daha sıcak illere göre bölge gönderimlerini sağladı. Sosyal sorumluluk projesi, 2016’da sadece İstanbul’da bin 100 yuva ile başlamıştı. 2017’de 3 bin yuva ile Hürriyet Emlak’ın temsilciliklerinin yer aldığı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Gebze, Sakarya, Yalova, Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Ayvalık, Çanakkale, Zonguldak, Samsun, Kayseri, Konya, Aydın, Denizli, Bodrum, Antalya, Antep, Adana, Mersin il ve ilçelerinde de emlak ofisleri aracılığı ile sokaklara yayıldı. Sosyal medya platformları üzerinden yapılan paylaşımlar da #hurriyetemlakyuvasi ve #herkeseyuva hashtag’leri ile yayılmaya devam ediyor.

BİR TIK İLE ÜCRETSİZ MAMA

AKILLI telefon uygulaması Getir’in, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hayvan bakımevlerine mama göndermek için başlattığı projeye 100 bin kişi katıldı. Getir, #barınakhayvanlarıdoysun temalı sosyal sorumluluk projesi ile yaklaşık yüz bin barınak hayvanını doyurdu. Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP’ın desteğiyle gerçekleşen projede Getir kullanıcılarının sadece uygulama üzerindeki “Mama Gönder” butonuna basmasıyla, Türkiye’nin dört bir yanındaki hayvan bakımevlerine ücretsiz bir şekilde mama gönderildi.

ATIL MALZEMELER KEDİLERE EV OLUYOR

ADORE Mobilya’nın geleneksel olarak hayata geçirdiği Kedi Evi sosyal Sorumluluk Projesi, her yıl daha fazla sokak kedisini ev sahibi yapıyor. Mobilya firması, üretim sürecinde hasarlı ve atıl malzemeleri biriktirip daha sonra bunlardan binlerce kedi evi üretmiş. Adore Mobilya yetkilileri, evlerin sürekli üretimi olan ve satılan ürün olmadığı belirtirken geçen yıl 35 bin ev dağıttıklarını belirtti.

10 TON MAMA ULAŞTIRDI

SOKAKTAKİ ve barınaktaki dostlar için farkındalık yaratmak amacıyla Nestlé Purina Petcare çatısı altındaki Felix markası tarafından sosyal medyada başlatılan #SendePatile kampanyası üç yılı geride bıraktı. Kampanya barınakta ve sokakta yaşamlarını sürdürmeye çalışan hayvan dostlarımızın ihtiyacı mamayı ulaştırmak üzere hayata geçirildi. 2017’de marketlerdeki Felix mama paketleri üzerine de “sokaktaki dostumuza” etiketi ile insanlar sokak hayvanlarını beslemeye yönlendirildi. Proje boyunca Felix karavanıyla ikisi barınak, toplam 30 yerde sahipsiz dostlarımız 10 ton mama ile beslendi.

TİTANYUM ÇİNKODAN EVLER

VMZINC Türkiye de küçük dostlarımız için çalışanlardan. Beşiktaş Belediyesi birlikte bir kedi evi projesini hayata geçirdiler. Projeye ait ilk evlerin teslimatı da ocak ayında tamamlandı. Üretiminde kendi yaptıkları titanyum çinko malzemelerini kullandıkları kedi evleri, yuvanın önemini vurguluyor.

HER 1 LİRA SOKAK HAYVANLARINA

EVCİL kedi ve köpeklerinizin tüm ihtiyaçlarını bir kutuda toplayan abonelik sistemi Patikutu’nun kurucusu Yusuf Canpolat, “Başlangıcımızdan bu yana başlattığımız, bir anlamda zorunlu bağış sistemimiz var. Her kutumuzun fiyatı 99 kuruş ile bitiyor. Bunun sebebi, her kutu siparişinin bu 1 lirası sokak hayvanları için bağışlanıyor” dedi.